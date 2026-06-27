Ngày 23/6 tại xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang, Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam tổ chức tọa đàm “Hibifen 220WG - Sạch rầy nâu, quản lý sâu cuốn lá”.

Với sự góp mặt của hơn 1.000 nhà nông từ An Giang và TP. Cần Thơ, cùng đại diện đại lý thuốc bảo vệ thực vật, chuyên gia… tọa đàm nhằm cập nhật tình hình mùa vụ, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhà nông chủ động quản lý sâu bệnh trên lúa.

Toàn cảnh tọa đàm tại xã Thạnh Lộc, An Giang

Kết nối nhà nông, phổ biến kiến thức bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả

Hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và nông nghiệp số, Corteva Agriscience Việt Nam đã đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam hơn hai thập kỷ thông qua các giải pháp khoa học và hỗ trợ kỹ thuật cho người sản xuất.

Theo đó, Corteva triển khai các hoạt động kết nối kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia và nông dân tại nhiều vùng canh tác. Nội dung tập trung vào diễn biến dịch hại theo mùa vụ, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp và những vấn đề phát sinh trên ruộng lúa.

Qua đó, nhà nông có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức sát thực tế, chủ động hơn khi lựa chọn giải pháp và sử dụng sản phẩm một cách có trách nhiệm.

Chuyên gia và kỹ sư Corteva trao đổi với nhà nông về tình hình sâu bệnh trên lúa

Giới thiệu bộ giải pháp hỗ trợ quản lý rầy nâu và sâu cuốn lá

Tại tọa đàm ngày 23/6, các chuyên gia và kỹ sư Corteva cập nhật những nhóm dịch hại cần lưu ý trong vụ hè thu, gồm rầy nâu, sâu cuốn lá, lem lép hạt và khô vằn. Nhà nông cũng trao đổi trực tiếp về tình hình thực tế tại địa phương.

Ông Đặng Văn Bảo - Tổng Giám đốc Corteva Agriscience Việt Nam, chia sẻ: “Với tác động tình hình biến đổi khí hậu, chúng ta cần làm sao để quản lý đồng ruộng của mình tốt nhất và cho năng suất tối ưu nhất. Corteva với phương châm làm giàu cho cuộc sống, cho người sản xuất, an toàn cho người tiêu thụ và đảm bảo cho thế hệ tương lai, chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu để đưa ra những giải pháp mới để giúp cho bà con nông dân canh tác đảm bảo năng suất, để nâng cao giá trị nông sản, hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững”.

Bộ giải pháp được giới thiệu gồm Hibifen® 220WG và Indar® 240SC. Hibifen® 220WG là giải pháp hỗ trợ quản lý rầy nâu và sâu cuốn lá tuổi nhỏ hiệu quả; Indar® 240SC có tác dụng phòng trừ lem lép hạt và khô vằn trong bộ sản phẩm của Corteva dành cho cây lúa.

Chia sẻ tại sự kiện, anh Đặng Văn Dũng (xã Tân Hội, tỉnh An Giang) cho biết: “Tôi sử dụng sản phẩm Hibifen đến nay đã 5 vụ, sản phẩm trị rầy nâu, sâu cuốn lá, sử dụng tốt nhất khi bướm rộ, một tuần sau xịt là hiệu quả nhất. Tôi thấy Hibifen sử dụng rất tốt. Tiện lợi hơn nữa là mình không cần phải pha với thuốc sâu, tiết kiệm được chi phí. Sạch rầy, sạch sâu lúa khỏe thì chắc hạt hơn”.

Anh Nguyễn Văn Hòa (xã Bình Hòa, An Giang) - một nông dân dự chương trình, chia sẻ thêm: “Tôi làm được 8 hecta, vụ hè thu này là giống OM18, tôi sử dụng sản phẩm Indar trước trổ và sau trổ quản lý lem lép hạt, đóm vằn rất là tốt. Indar phun vào thì lá với bẹ xanh, đặc biệt nhất là lúa đến ngày thu hoạch dé rất là xanh. Tham gia tọa đàm này, bà con nông dân học hỏi thêm kiến thức, mình tìm hiểu thêm các loại thuốc hay để về canh tác trên ruộng nhà để cho hiệu quả cao hơn”.

Ông Đặng Văn Bảo, TGĐ Corteva Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Tham dự toạ đàm, bà con nông dân được tư vấn về theo dõi sâu bệnh, thời điểm sử dụng giải pháp và những lưu ý khi dùng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa. Chương trình cũng có hoạt động đăng ký suất hàng theo thể lệ và bốc thăm trúng thưởng, đồng thời tạo cơ hội để bà con kết nối với đội ngũ kỹ thuật Corteva và hệ thống đại lý tại địa phương.