Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT TIG phát biểu tại sự kiện

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư để hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn, thị trường xây dựng hứa hẹn sẽ có sự tăng trưởng bứt phá và chuyển dịch sang các dự án quy mô lớn, phức tạp, yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và năng lực quản trị tổng thể. Điều này sẽ góp phần nâng cao vai trò của các tổng thầu có năng lực toàn diện, hội tụ cả kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu sắc thị trường nội địa.

China State Construction Engineering Corporation - Tập đoàn Xây dựng Quốc gia Trung Quốc (CSCEC) là doanh nghiệp quy mô, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng tài sản gần 500 tỷ USD và đội ngũ gần 300.000 nhân sự. Trong đó, CSCEC2 là đơn vị chủ lực của CSCEC với hơn 70 năm phát triển, quy mô gần 50.000 nhân sự tại 20 quốc gia và sản lượng xây lắp hằng năm tới hơn 60 tỷ USD. CSCEC2 đạt doanh thu trên 30 tỷ USD/năm, sở hữu năng lực triển khai các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, giao thông và năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ ký kết thành lập và ra mắt Liên danh Tổng thầu CSCEC 2 - TIG, đánh dấu bước hợp tác chiến lược

CSCEC2 chuyên thực hiện các công trình kỹ thuật cao, quy mô lớn với hàng trăm công trình chất lượng đã thực hiện trên toàn thế giới bao gồm các sân bay, cảng biển, nhà máy hạt nhân, đường sắt, cao tốc, cầu đường bộ, các công trình công nghiệp dân dụng. Trong lĩnh vực xây dựng đô thị, CSCEC2 đã thi công hàng trăm công trình đô thị lớn, chiếm tới 30% tổng số tòa nhà cao tầng tại Trung Quốc và hơn 40 tòa nhà siêu cao tầng trên 300m.

Về phía Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) là doanh nghiệp đầu tư đa ngành niêm yết, sở hữu hệ sinh thái gần 20 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, chứng khoán, năng lượng, xây dựng và thương mại. Với 25 năm thành lập và phát triển, TIG đã đầu tư và xây dựng nhiều dự án bất động sản lớn tại Việt Nam và là một trong những doanh nghiệp tiên phong vươn ra thế giới với hoạt động đầu tư phát triển bất động sản tại châu Âu. TIG hiện cũng đang là hạt nhân kết nối hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong cộng đồng doanh nhân trẻ, doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt và các tập đoàn kinh tế lớn là các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung ứng hàng đầu tại Việt Nam.

Liên danh tổng thầu quốc tế CSCEC 2 - TIG ra mắt

Với phương châm hợp tác hữu hảo, kiến tạo tương lai, Liên danh Tổng thầu CSCEC2 - TIG được thành lập nhằm kết hợp năng lực tổng thầu hàng đầu thế giới của CSCEC2 với lợi thế phát triển dự án, am hiểu thị trường và khả năng kết nối nguồn lực địa phương của TIG. Liên danh định hướng tham gia đấu thầu và triển khai tổng thầu các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, xây dựng dân dụng - công nghiệp, giao thông và năng lượng tại Việt Nam và khu vực. Liên danh CSCEC 2 - TIG được kỳ vọng sẽ trở thành một cấu trúc hợp tác chiến lược, góp phần nâng cao năng lực ngành xây dựng Việt Nam và tạo ra những công trình mang dấu ấn mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ra mắt Văn phòng Điều hành Liên danh tổng thầu tại Hà Nội

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã tổ chức Lễ khai trương và gắn biển Văn phòng Điều hành Liên danh CSCEC2 - TIG (tại tầng 8, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, TP Hà Nội). Việc đưa vào vận hành Văn phòng Điều hành Liên danh Tổng thầu CSCEC2 - TIG thể hiện cam kết triển khai hoạt động của liên danh một cách quyết liệt - chuyên nghiệp - thực chất, thiết lập trung tâm điều phối chiến lược, quản trị dự án và phát triển hệ sinh thái tổng thầu theo chuẩn mực quốc tế.

Toạ đàm về hợp tác xây dựng tổng thầu với sự góp mặt của gần 100 doanh nhân và chủ doanh nghiệp lớn tại Việt Nam tham gia

Lễ ra mắt liên danh CSCEC2 - TIG có sự tham gia của ban Lãnh đạo CSCEC2 và gần 100 doanh nhân, chủ doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Sự kiện còn có chương trình tọa đàm chia sẻ cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp, lễ kí kết hợp tác chiến lược giữa liên danh CSCEC2 - TIG và các doanh nghiệp là các nhà thầu và nhà cung ứng uy tín tại Việt Nam. Buổi lễ đã tạo nên một không khí hợp tác phấn khởi, gắn kết hữu nghị giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, hứa hẹn khởi đầu cho những hoạt động hợp tác thành công trong thời gian tới.

(Nguồn: TIG)