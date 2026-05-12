Thông tin được đưa ra tại Chương trình hợp tác Tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028 do Bộ Y tế tổ chức ngày 11/5.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, gánh nặng bệnh không lây nhiễm đang hiện hữu rất rõ trong từng gia đình, từng cộng đồng và trong chính áp lực vận hành của hệ thống y tế.

80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam là do các bệnh không lây nhiễm. Hơn 25% người trưởng thành từ 18-69 tuổi mắc tăng huyết áp, trong khi số người bị đái tháo đường gần 5 triệu người, tương đương hơn 7% dân số trưởng thành.

Ông Thuấn cho rằng đằng sau những con số này là nguy cơ đột quỵ, suy tim, suy thận, tai biến mạch máu, tàn phế và tử vong sớm, trong khi nhiều trường hợp hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc phát hiện sớm để điều trị hiệu quả hơn.

Đối với bệnh đột quỵ, số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cập nhật tại sự kiện cho thấy tỷ lệ mắc mới hiện là 222 ca/100.000 dân; cứ 1 triệu dân có khoảng 15.410 người đang sống chung với bệnh. Tuy nhiên, mạng lưới điều trị đột quỵ, nhân lực, thiết bị và hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp vẫn chưa đồng đều, khiến nhiều bệnh nhân chưa tiếp cận cơ sở y tế trong “thời gian vàng”.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh hệ thống y tế "không thể chỉ chờ người bệnh đến điều trị" mà cần chủ động phát hiện sớm, quản lý liên tục và tăng cường kết nối với y tế cơ sở, cộng đồng. Việc quản lý bệnh không lây nhiễm cần bắt đầu từ nhận diện nguy cơ, truyền thông cộng đồng, cấp cứu ngoại viện đến nâng cao năng lực xử trí tại các cơ sở y tế.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2028 tập trung vào các nhóm bệnh đột quỵ, tim mạch - thận - chuyển hóa và bệnh phổi mô kẽ, với mục tiêu chuẩn hóa hướng dẫn điều trị, đào tạo khoảng 2.000 bác sĩ, củng cố mạng lưới điều trị đột quỵ và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát hiện sớm, xử trí kịp thời bệnh không lây nhiễm.