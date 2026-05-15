Cuối tháng 4/2026, Cục Điều tra Liên bang (FBI) của Mỹ đã bắt giữ nghi phạm Gary Christopher (59 tuổi, sống tại thành phố Port Saint Lucie, bang Florida) tại sân bay Phoenix Sky Harbor khi nghi phạm đang chuẩn bị lên máy bay về Florida.

Theo hồ sơ của tòa, Christopher bị buộc tội âm mưu rửa tiền trong một vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, với số tiền thiệt hại lên tới gần 400.000 USD. Bị cáo đã bị xác định có nguy cơ bỏ trốn và bị tạm giam chờ xét xử.

Kịch bản thao túng tâm lý từ xa

Theo điều tra, vụ việc bắt đầu khi bà J.H. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên Văn phòng Công tố Mỹ.

Đối tượng thông báo rằng danh tính của bà đã bị đánh cắp và có liên quan đến một vụ điều tra hình sự về tội phạm ấu dâm. Để bảo vệ tài sản trong khi cuộc điều tra diễn ra, chính phủ sẽ giúp bà cất giữ tiền an toàn.

Tin lời người tự xưng là "công tố viên", bà J.H., 78 tuổi, sống tại thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ) đã rút tiền tiết kiệm để mua vàng giao tận tay người lạ. Ảnh: USC

Tin rằng mình đang thực sự hợp tác với cơ quan chức năng, bà J.H. đã thực hiện giao dịch đầu tiên: chuyển khoản 24.358 USD (khoảng 641 triệu đồng) cho các đối tượng.

Không dừng lại ở đó, các kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, chuyển sang mua vàng thỏi để "cất giữ an toàn".

Bà đã nghe lời, mua số vàng trị giá 390.456 USD (khoảng 10,3 tỷ đồng) và giao tận tay cho một người chuyển phát.

Vàng trở thành công cụ che giấu dòng tiền của tội phạm

Các chuyên gia lý giải vàng trở thành công cụ ưa thích của tội phạm lừa đảo, đặc biệt với vàng vật chất được giao dịch ngoài hệ thống ngân hàng, việc truy vết có thể phức tạp hơn. Chỉ cần một người chuyển phát nhận gói vàng từ tay nạn nhân, tài sản gần như biến mất không dấu vết.

Thực tế này không mới. Tổ chức chống rửa tiền toàn cầu (FATF) đã nhiều lần cảnh báo vàng luôn là "kênh trú ẩn" ưa thích của tội phạm xuyên quốc gia.

Giá trị cao, tính ẩn danh và khả năng biến đổi hình thái (như nấu chảy) khiến việc truy vết số vàng do phạm pháp trở nên cực kỳ khó khăn.

Chính vì vậy, FATF nhiều lần cảnh báo lĩnh vực kinh doanh kim loại quý là nhóm có rủi ro rửa tiền cao và khuyến nghị các quốc gia áp dụng cơ chế giám sát chống rửa tiền chặt chẽ.

Trong vụ án trên, các đối tượng không chỉ dừng lại ở lần đầu. Chúng tiếp tục yêu cầu bà J.H. rút tiền từ quỹ hưu trí và chuyển đổi tiếp 600.000 USD thành vàng để giao nốt.

Lần này, bà bắt đầu nghi ngờ và đã báo cho FBI. Các đặc vụ đã có mặt tại nhà bà trong lần giao hàng tiếp theo và bắt quả tang Gary Christopher, kẻ đóng vai "người chuyển phát".

Người cao tuổi là đối tượng dễ bị nhắm tới nhất trong các vụ lừa đảo, khi các băng nhóm lợi dụng lòng tin vào chính phủ và nỗi sợ bị điều tra hình sự. Ảnh: All About Arizona News

Gary Christopher không phải là một kẻ lang thang tình cờ. Theo cáo trạng, đối tượng đã nghỉ việc để đi khắp đất nước nhận và chuyển "tiền bẩn" cho các đối tượng cầm đầu, với mức phí 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) cho mỗi thùng vàng nhận được.

Christopher bắt đầu liên lạc với "người điều hành" của mình từ tháng 3/2026 và đã thực hiện các vụ việc ở bang Florida, Illinois và Arizona.

Vợ của Christopher, Jenny Christopher, được cho là có liên quan, mặc dù chưa bị bắt. Khi được phóng viên gọi điện hỏi, bà Jenny phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng chồng chỉ bảo có người liên hệ với anh ta để làm việc gì đó.

FBI đã nhiều lần cảnh báo người dân Mỹ, đặc biệt là người cao tuổi về chiêu lừa mạo danh cơ quan công quyền ngày càng tinh vi này.

FBI khẳng định các cơ quan chính phủ Mỹ không yêu cầu công dân chuyển tài sản thành vàng để giao cho người lạ. Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo người dân không chuyển tiền hoặc tài sản chỉ dựa trên hướng dẫn qua điện thoại; luôn gọi lại cho cơ quan chức năng bằng số điện thoại chính thống để xác minh; báo ngay cho FBI hoặc đường dây nóng chống lừa đảo người cao tuổi nếu nghi ngờ.

Hiện nay, trong thời đại số, những kẻ lừa đảo không cần đột nhập nhà hay đe dọa trực tiếp. Chúng chỉ cần một cuộc điện thoại khéo léo để đánh vào nỗi sợ hãi, khiến nạn nhân tự tay mang vàng đến tận nơi cho chúng.

Theo KOLD News, All About Arizona News