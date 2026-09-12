Nhặt được vàng

Trong căn nhà cuối con hẻm nhỏ thuộc đường 38 (phường Hiệp Bình, TPHCM), bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948) nở nụ cười tiếp khách. Bà bị lãng tai nên khách đến thăm phải nói lớn tiếng mới có thể trò chuyện.

Bà Mùi là người nhặt ve chai, nhặt được nhiều trang sức bằng vàng rồi đem trả lại cho người mất vừa được Công an phường Hiệp Bình biểu dương.

Bà Mùi vừa được Công an phường Hiệp Bình, TPHCM biểu dương vì trả lại nhiều nữ trang bằng vàng sau khi nhặt được. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo Công an phường Hiệp Bình, khoảng 9h30 ngày 8/9, trong lúc đi nhặt ve chai bà Mùi nhặt được một bao giấy. Bên trong bao giấy có một số hộp đựng nữ trang bằng vàng gồm: 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền.

Sau đó, bà chủ động mang số nữ trang trên đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình trình báo. Bà cũng đề nghị đơn vị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm, trao trả tài sản cho người đánh mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình tiến hành xác minh, xác định chủ sở hữu số tài sản trên là chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992, phường Hiệp Bình). Do sơ suất trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, chị Vân vô tình bỏ số nữ trang trên vào thùng rác.

Sau khi nhận tin có người nhặt được số nữ trang của mình, chị Vân đã đến Công an phường Hiệp Bình nhận lại đầy đủ tài sản.

Kể lại sự việc, bà Mùi chia sẻ: “Hôm đó, tôi đi nhặt ve chai như thường lệ. Thấy trong thùng rác có túi giấy, bên trong có các hộp có thể bán ve chai nên tôi thu gom, mang về nhà.

Hai hôm sau, tôi soạn lại số ve chai đã nhặt để bán thì phát hiện trong các hộp này có nhiều trang sức màu vàng. Lúc đầu, tôi và con gái nghĩ đây là vàng giả vì cho rằng không ai lại bỏ nhiều vàng thật vào thùng rác như vậy.

Số nữ trang bà Mùi nhặt được trong lúc đi nhặt ve chai. Ảnh: Công an phường Hiệp Bình

Sau đó, chúng tôi kiểm tra thì xác định các nữ trang này có thể là vàng thật nên trình báo cơ quan chức năng để tìm cách trả lại cho người bị mất. Lúc đó, chúng tôi lo lắng lắm vì chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy.

Chúng tôi cũng nghĩ đến việc người bị mất đang rất buồn và lo lắng. Đây là một tài sản lớn, chắc chắn người mất đang vất vả tìm kiếm. Vì vậy, chúng tôi gấp rút trình báo cơ quan chức năng để họ tìm và trả lại cho người mất”.

Vui khi được cảm ơn

Sau khi nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, chị Thùy Vân rất vui và nói lời cảm ơn bà Mùi. Để ghi nhận, lan tỏa hành động cao đẹp, đại diện Công an phường Hiệp Bình và chị Thùy Vân đã đến thăm hỏi, trao tặng bà Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng và 10kg gạo.

Trong ngày gặp chủ nhân số nữ trang bằng vàng do mình vô tình nhặt được, bà Mùi rất vui, cho biết mình cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm.

“Khi nhặt được số vàng trên, tôi chỉ nghĩ đến việc tìm người để trả lại. Với tôi, số vàng ấy có giá trị lớn lắm, nên tìm được người đánh rơi, tôi mới nhẹ nhõm trong lòng.

Sau khi nhận lại các trang sức của mình, cháu Vân có đến chơi, thăm và tặng quà cho tôi. Tôi rất vui khi nhận được lời cảm ơn của cháu Vân”, bà Mùi bộc bạch.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà Mùi không tham của rơi. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Mùi quê ở tỉnh Bình Phước cũ. Bà có 4 người con. Các con của bà đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng.

Khoảng năm 2018, sau khi chồng qua đời, bà chuyển đến TPHCM, mua một căn nhà nhỏ và sống cùng người con gái út tên Phạm Thị Hồng (47 tuổi). Những năm đầu, bà chỉ ở nhà cơm nước cho con gái, cháu ngoại đi làm, đi học.

Sau đại dịch Covid-19, bà Mùi bắt đầu đi nhặt ve chai để có thêm thu nhập, phụ giúp con gái trang trải cuộc sống. Những năm gần đây, chân bà đau nhức nên chỉ đi nhặt ve chai loanh quanh khu vực mình sinh sống.

Chị Hồng chia sẻ: “Trước đây tôi làm công nhân. Nay mẹ tuổi cao, tôi tìm công việc có thể làm ở nhà để vừa mưu sinh, vừa tiện chăm sóc bà. Thấy mẹ đau chân, tôi nhiều lần can ngăn, mong mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà chưa đồng ý.

Mẹ tôi là người hiền lành, tốt tính. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà không tham lam của ai bất cứ thứ gì. Vì vậy, bà luôn được mọi người xung quanh yêu quý”.