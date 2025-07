Hạ tầng kết nối liên vùng - Đòn bẩy quan trọng

Đắk Lắk được đánh giá là một trong những địa phương hưởng lợi lớn từ các dự án hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030. Tuyến cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, quốc lộ 14, 26 được nâng cấp đồng bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và TP.HCM.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đang trong lộ trình mở rộng, kỳ vọng tăng công suất gấp đôi, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch và thu hút dòng vốn đầu tư. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện là yếu tố then chốt mở lối cho sự bứt phá của thị trường BĐS Đắk Lắk trong vài năm tới.

Những trục đường chính trong vùng lõi trung tâm Buôn Ma Thuột kết nối giao thương

Chính sách quy hoạch, đô thị hoá mở đường phát triển

Không chỉ được ưu ái về hạ tầng, Đắk Lắk còn đón nhận những tín hiệu tích cực từ chính sách quy hoạch. Buôn Ma Thuột đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, với các khu dân cư, thương mại, dịch vụ được quy hoạch bài bản.

Chính quyền địa phương khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các dự án đô thị xanh, đảm bảo đồng bộ tiện ích, hạ tầng xã hội và cảnh quan. Nhờ vậy, các sản phẩm nhà ở gắn liền với thương mại, tiện ích nội khu đang là lựa chọn hàng đầu cho người dân có nhu cầu an cư cũng như nhà đầu tư dài hạn.

Khu đô thị được quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ. Ảnh phối cảnh dự án

Dòng tiền đầu tư tìm về quỹ đất “sạch”

Theo các chuyên gia, BĐS Đắk Lắk sẽ hưởng lợi trực tiếp khi hạ tầng hoàn thiện, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Thay vì đầu cơ đất nền rải rác, các nhà đầu tư sành sỏi hiện nay ưu tiên tìm đến các dự án pháp lý minh bạch, quy hoạch rõ ràng và có tiềm năng khai thác thương mại, dịch vụ.

Một trong những dự án tiêu biểu là Ecopalace Đắk Lắk - khu đô thị được phát triển theo mô hình phức hợp thương mại, khách sạn, nhà ở khép kín ngay lõi trung tâm Buôn Ma Thuột. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ, sản phẩm đa dạng từ nhà phố, shophouse đến biệt thự phong cách Indochine, căn hộ chung cư cao cấp, khách sạn lưu trú, góp phần định hình diện mạo mới cho đô thị trung tâm.

Ecopalace Đắk Lắk – khu đô thị phức hợp tại trung tâm Buôn Ma Thuột.

Nhu cầu an cư thực tăng mạnh, giảm rủi ro đầu cơ

So với các thị trường vùng ven TP.HCM hay các tỉnh Đông Nam Bộ, Đắk Lắk hiện vẫn giữ được mặt bằng giá hợp lý so với thu nhập bình quân. Tốc độ đô thị hoá, dân số trẻ, tỷ lệ sở hữu nhà ở tăng đều mỗi năm là yếu tố giúp nhu cầu mua để ở chiếm tỷ trọng lớn, hạn chế tình trạng đầu cơ thổi giá.

Điều này giúp thị trường BĐS Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững hơn so với các “điểm nóng” từng xảy ra sốt đất ảo. Các dự án như Ecopalace Đắk Lắk nhờ sở hữu quy hoạch chuẩn và tiện ích đồng bộ càng trở thành lựa chọn của những gia đình muốn an cư ngay tại trung tâm thành phố.

Tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng. Ảnh phối cảnh dự án

Triển vọng tăng giá song hành với phát triển bền vững

Giới chuyên gia dự báo, từ 2025 trở đi, thị trường BĐS Đắk Lắk sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới nhờ hưởng lợi từ chính sách quy hoạch và hạ tầng. Quỹ đất trung tâm hạn chế cùng nhu cầu an cư thật tạo động lực để giá trị BĐS tăng ổn định, tránh tình trạng bong bóng ngắn hạn.

Không gian sống xanh là xu hướng phát triển đô thị bền vững. Ảnh phối cảnh dự án

Những dự án phát triển theo mô hình đô thị phức hợp, thiết kế gần gũi thiên nhiên, đề cao bản sắc địa phương như Ecopalace Đắk Lắk hứa hẹn dẫn dắt xu hướng thị trường trong 5 - 10 năm tới. Đây được xem là “lời giải” cho bài toán tích sản an toàn, đón đầu tiềm năng sinh lời bền vững.

Minh Hoà