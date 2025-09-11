Cô gái tên Giang (ở An Huy, Trung Quốc), đã dành trọn 7 năm tuổi trẻ, mỗi ngày làm 3 công việc vất vả để nuôi bạn trai Trần Thế Mỹ (bút danh -nv) ăn học đại học rồi cao học, với hy vọng một ngày được kết hôn.

Thế nhưng, khi chàng trai tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định, anh bỗng cắt đứt mọi liên lạc. Cô dò hỏi qua bạn học cùng lớp của anh mới biết, anh đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp, giàu có, học thức.

Cô gái mời luật sư đến giải quyết vụ việc. Ảnh: Sohu

Quá phẫn uất, Giang tìm đến văn phòng luật sư ở Bắc Kinh để nhờ giúp đỡ. Nhờ sự hỗ trợ của luật sư, cô lần ra địa chỉ bạn trai.

Dù được dặn phải bình tĩnh nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình, cô bật khóc và quát lớn: “Anh đúng là một kẻ bội bạc, vô đạo đức!”.

Trần Thế Mỹ hốt hoảng tìm cách đuổi cô đi, sợ vợ biết chuyện. Nhưng sự thật không thể giấu mãi. Đến cả luật sư cũng phải thốt lên: “Cậu đúng là không có lương tâm”.

Hai người vốn là thanh mai trúc mã. Thế Mỹ đỗ đại học, còn Giang thì trượt.

Nghe lời khuyên của bạn trai, cô lên Bắc Kinh cùng anh. Giang đã làm việc quần quật để có tiền giúp bạn trai ăn học: Sáng 6h bán bánh kẹp, trưa đi làm thêm, tối giao đồ ăn, mỗi ngày chỉ ngủ 4–5 tiếng, thông tin từ Sohu.

Mỗi tháng, cô đưa cho Thế Mỹ từ 2.000-4.000 NDT (7-14 triệu đồng) để anh học đại học, rồi cao học. Sau đó, Thế Mỹ viện cớ “bận học”, dọn ra ngoài ở riêng.

Ngày tốt nghiệp, anh ta lập tức xóa toàn bộ liên lạc với Giang. Khi bạn học cho biết Thế Mỹ đã kết hôn, Giang mới biết mình bị phản bội.

Khi đối chất, anh ta còn chối cãi, bảo với vợ rằng Giang là “chị họ”, rồi “bạn gái cũ”. Khi bị hỏi lý do chia tay, anh ta lạnh lùng: “Chúng ta có sự khác biệt văn hóa quá lớn. Tôi là thạc sĩ, còn em… chưa từng vào đại học”.

Câu nói ấy khiến dư luận sôi sục. Nhiều người phẫn nộ, nếu “không hợp”, sao anh còn nhận từng đồng tiền, từng bữa cơm của cô ấy suốt 7 năm?

Luật sư yêu cầu Mỹ phải hoàn trả 252.000 NDT (hơn 900 triệu đồng) mà Giang đã chu cấp. Anh ta ngỡ ngàng “có thật nhiều vậy sao”, rồi khất lần.

Cuối cùng, trước áp lực pháp lý, anh ta buộc phải ký giấy nợ, trả trước 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng), đồng thời cam kết hoàn tất thanh toán số còn lại trong vòng 1 năm. Vợ Thế Mỹ từ chối trả thay chồng.

Câu chuyện làm cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Họ gọi Thế Mỹ là kẻ phản bội, vong ơn phụ nghĩa. Nhiều người thương xót cho Giang khi cô dành 7 năm thanh xuân, bao công sức cho kẻ không xứng đáng.

Dẫu vậy, nhờ luật sư và công lý, cô gái trẻ lấy lại phần nào công bằng. Bài học đau đớn này là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ trong tình yêu.