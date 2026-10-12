Ngày 12/10, Cục Điện ảnh gửi công văn cho các cơ sở điện ảnh sản xuất, phát hành phim cũng như các tổ chức, cá nhân Việt Nam có phim đăng ký tham dự sự kiện điện ảnh. Công văn nhằm chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia sự kiện điện ảnh ở nước ngoài.

NSX phim "Ròm" từng bị xử phạt vì gửi phim đi LHP Busan 2019 trước khi được cấp phép tại Việt Nam. Ảnh Tư liệu.

"Trong những năm qua, điện ảnh Việt Nam ngày càng khẳng định sự hiện diện tại các liên hoan phim, giải thưởng và sự kiện điện ảnh quốc tế. Nhiều tác phẩm được giới thiệu, ghi nhận, góp phần thể hiện năng lực sáng tạo của đội ngũ làm phim, quảng bá văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế. Cục Điện ảnh trân trọng và đánh giá cao nỗ lực của các nhà sản xuất, nhà phát hành đã chủ động tìm kiếm, kết nối các cơ hội đưa phim Việt Nam ra thế giới, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách tích cực đến bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có trường hợp tổ chức, cá nhân gửi bản phim hoặc cấp quyền truy cập bản phim cho ban tổ chức liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim ở nước ngoài khi phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc chưa có quyết định phát sóng; đến sát thời hạn công chiếu của sự kiện mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian ngắn".

Việc này làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật, gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời của cơ quan có thẩm quyền đối với những tác phẩm có chất lượng. Khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 quy định phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài là phim đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng. Do vậy, Cục Điện ảnh khẳng định việc gửi phim tham gia sự kiện điện ảnh ở nước ngoài khi phim chưa được cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Công văn của Cục Điện ảnh xuất phát từ việc nhiều phim hiện nay được NSX gửi đi các LHP quốc tế khi chưa được cấp phép phổ biến trong nước hoặc chưa được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Năm 2019, nhà sản xuất phim Ròm đã bị thanh tra Bộ Văn hóa ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì phát hành phim khi chưa được cấp phép phổ biến. Cụ thể, nhà sản xuất đã gửi Ròm tham dự LHP Busan khi chưa được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến.

Trước đó bộ phim này được xướng tên ở hạng mục New Currents dù nhà sản xuất đã gửi thư xin không tham dự LHP Busan 2019. Sau khi chính thức được cấp giấy phép phát hành, Ròm thông báo ngày khởi chiếu tại Việt Nam vào 31/7/2020.

Trailer bản quốc tế của 'Ròm':