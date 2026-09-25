Chia sẻ với VietNamNet sáng 25/9, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết Cục vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Nguyên nhân bắt nguồn từ sự phát triển mạnh mẽ của phim trên không gian mạng, cả về số lượng lẫn phương thức phát hành thời gian qua.

Phổ biến phim mạng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật

Theo cơ quan quản lý, cùng với sự phát triển của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng.

Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn”, cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến.

Các phim ngắn xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

"Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, chúng tôi nhận thấy một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật.

Các vấn đề cần lưu ý gồm chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng, điều kiện thực hiện phân loại phim, phân loại và hiển thị kết quả phân loại, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến cùng các nghĩa vụ khác", Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết.

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và các quy định pháp luật có liên quan.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động này thuộc đúng đối tượng theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra hoạt động phổ biến phim trên những nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về điện ảnh và các quy định pháp luật liên quan.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát "phim ngắn"

Cục Điện ảnh đề nghị với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành cần khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp.

Hoạt động cung cấp, phổ biến phim phải được thực hiện đúng quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một cảnh trong phim ngắn được thực hiện bằng công nghệ AI.

Đối với phim, “phim ngắn” do các chủ thể cung cấp, phổ biến trên nền tảng, ứng dụng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ liên quan, Cục Điện ảnh đề nghị các nền tảng kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến.

Đồng thời, các nền tảng cần yêu cầu chủ thể liên quan thực hiện biện pháp khắc phục, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục phổ biến.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh những trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh", đơn vị cho biết.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, vi phạm (nếu có); đồng thời phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Ảnh: Tư liệu