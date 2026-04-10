Trừ những vị trí đẹp ven sông Hàn, sự quá tải hạ tầng và thiếu hụt không gian xanh tại các phường trung tâm cũ như Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê đang thúc tầng lớp tri thức tìm đến những đại đô thị đồng bộ ven sông.

Tương lai của Đà Nẵng

Ngược lại, đi qua cầu Hòa Xuân, khu vực Nam Đà Nẵng đang mở ra bức tranh đô thị khác biệt. Với mạng lưới giao thông chiến lược gồm Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng và Võ Chí Công thông suốt, đây chính là “lõi đô thị trong lòng lõi đô thị” đầy sức sống, sở hữu cộng đồng cư dân đông đúc và hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Trong chiến lược phát triển mới, Đà Nẵng được định hình như trung tâm kinh tế mở của khu vực với Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm tài chính quốc tế, thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ. Quý I/2026, Đà Nẵng đón hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 3 tháng đầu năm, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng 55%.

Trong bức tranh phát triển giàu năng lượng ấy, trung tâm Nam Đà Nẵng đang dần định hình vai trò hạt nhân, hội tụ từ vị thế kết nối chiến lược đến chiều sâu văn hóa miền Trung.

Tiêu biểu là quần thể dự án tại lõi trung tâm Nam Đà Nẵng do Sun Group với Sun Riverpolis - không gian đô thị hiện đại dành cho cộng đồng tri thức trẻ, nơi sở hữu “lá phổi xanh” Hyde Park 50ha lớn nhất miền Trung; Sunneva Island - Đảo Ánh Dương kiến tạo phong cách sống biệt lập giữa hệ sinh thái mặt nước, với những dinh thự và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; Sun Neo City mang đến nhịp sống thương mại sôi động; Khu TMDV Hoàng Trà được định vị như một tâm điểm giao thương theo chuẩn quốc tế, đem lại trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí cao cấp.

Bốn mảnh ghép ấy cộng hưởng để tạo nên một trung tâm sống hoàn chỉnh, nơi an cư - kinh doanh - dịch vụ - trải nghiệm hòa nhịp trong không gian đô thị đang bừng sức sống.

Tại Sun Riverpolis, mới đây, sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ FourS Tower tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư. Với quy mô 4 tòa tháp (mỗi tòa 20 tầng nổi cùng 2 tầng hầm), phân khu này dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư của tệp khách chuyên gia du lịch – nghỉ dưỡng và nhân sự trình độ cao đang dịch chuyển từ Sơn Trà về.

Phân khu FourS Tower thuộc lõi trung tâm Nam Đà Nẵng, chỉ cách biển Sơn Thủy và danh thắng Ngũ Hành Sơn vài phút. Trục giao thông thông suốt cũng giúp dự án tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và dự án biểu tượng Da Nang Downtown dễ dàng. Vị trí này còn được bao quanh bởi hệ thống trung tâm thương mại, resort, khách sạn quốc tế…, thuận tiện kết nối với Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Tỉnh táo để đón đầu thời cơ vàng

Bên cạnh những quần thể dự án với hạ tầng hoàn chỉnh, giới đầu tư cần phân biệt rạch ròi giữa lõi trung tâm Nam Đà Nẵng và các dự án vùng ven thuộc địa giới Quảng Nam cũ. Thời gian qua, những cơn “sóng ảo” ăn theo thông tin sáp nhập thường thu hút người mua về các vùng xa xôi nơi hạ tầng chưa đồng bộ, dân cư thưa thớt và thiếu hụt hệ sinh thái tiện ích. Rủi ro của việc đầu tư “ăn theo” mà không dựa trên nội lực kinh tế là tình trạng chôn vốn dài hạn, bởi bất động sản chỉ thực sự giữ giá khi hội đủ ba yếu tố: Ở được, Kinh doanh được và Khai thác ngay.

“Không chỉ nổi bật với phân khúc đất nền như trước đây, sức bật của Nam Đà Nẵng, đặc biệt các phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn còn nằm ở các sản phẩm căn hộ với khả năng tạo ra dòng tiền thực ngay trong quá trình vận hành”, lãnh đạo một đại lý phân phối BĐS tại Đà Nẵng nhận định.

Với quy hoạch công viên rộng lớn, cùng sự cộng hưởng từ dự án “Dòng sông ánh sáng” 150 tỷ đồng và tuyến du lịch thủy nội địa 10.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai, khu vực này đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư.

