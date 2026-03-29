Ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa.

Dự án do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Tam Anh, quy mô 435,8 ha, tổng vốn đăng ký hơn 4.152 tỷ đồng.

Khu công nghiệp được định hướng theo mô hình sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành điện – điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, thực phẩm – đồ uống, dược liệu, nội thất, vật liệu xây dựng và công nghệ mới.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa là một trong những mảnh ghép cuối cùng trong tổng thể 1.545 ha đất công nghiệp đã được quy hoạch, góp phần hoàn thiện quỹ đất sản xuất của thành phố.

"Dự án sẽ kết nối với các khu công nghiệp lân cận như hậu cần cảng Tam Hiệp, cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải, Bắc Chu Lai… tạo thành cực động lực phát triển công nghiệp phía nam thành phố", ông Bình nói.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Khu kinh tế mở Chu Lai, khu công nghiệp này có vị trí chiến lược quan trọng về giao thông đồng bộ, hội tụ đủ 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển quốc tế với 4 cảng nước sâu gồm cảng Chu Lai, cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu, cảng Dung Quất và đường hàng không với 2 sân bay lớn: sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, trong bối cảnh hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng, dự án thể hiện rõ sức mạnh hợp lực khi hình thành không gian phát triển rộng lớn, đồng bộ hạ tầng, tạo ra một vùng kinh tế động lực thống nhất, đưa khu vực phía nam thành phố trở thành hạt nhân tăng trưởng mới.

"Khu công nghiệp sẽ giữ vai trò quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, góp phần hình thành vùng công nghiệp quy mô lớn, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam", ông Hải nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng phát triển dự án theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; kết hợp hài hòa giữa sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm phát triển bền vững trong giai đoạn mới.