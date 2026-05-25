Chiều 25/5 tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm Legacy of Love tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng do gia đình ông lần đầu giới thiệu. Lần đầu công chúng được thấy khối tư liệu đồ sộ từ những bản nhạc viết tay, những bức hình riêng tư, những đĩa nhạc quý hiếm hay những bức tranh vẽ cố nhạc sĩ Thanh Tùng... Đặc biệt nhất trong số này là những tấm hình chụp ông vào những ngày cuối đời.

Những tấm hình ghi lại ngày tháng cuối đời của nhạc sĩ Thanh Tùng được giới thiệu tại triển lãm.

Ông hoàn thành sứ mệnh với gia đình khi các con trưởng thành, lập gia đình, các cháu nội ngoại ra đời. Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ngày 15/3/2016 ở tuổi 68 và được an táng tại Công viên Thiên Đức, Phú Thọ bên cạnh người vợ yêu dấu. Nhạc sĩ Thanh Tùng ra đi nhưng di sản tình yêu ông để lại vẫn sống mãi với thời gian.

Bên lề triển lãm, chị Bạch Dương - con gái út nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ với VietNamNet: "Điều 3 anh em tôi yêu quý nhất ở ba đó là ông là một người đàn ông đúng nghĩa. Cách cư xử của ông với gia đình là thương vợ, thương con, thương cả anh em họ hàng. Ông chơi với bạn bè, đồng nghiệp hào sảng, rất đẹp. Đó cũng là điều tôi muốn thể hiện trong dự án Legacy of Love này. Tính nhân văn là điều tôi muốn lan toả tới giới trẻ ngày ngay, để họ biết có một huyền thoại âm nhạc như thế với một cuộc đời đáng sống".

Chị Bạch Dương nói về di sản mà cha mình để lại.

Chị Bạch Dương nói cha mình có một cuộc đời lên bổng xuống trầm. "Ông trời không cho ai tất cả và như giới trẻ bây giờ nói, cuộc đời của ông rất drama, nhiều kịch tính", chị nói. Nhạc sĩ Thanh Tùng bị tai biến năm 60 tuổi, ông bị liệt nửa người và khả năng ngôn ngữ giới hạn nên cũng không chia sẻ gì nhiều vào những năm cuối đời.

"Dù vậy gia đình vẫn thấy cuộc đời của ông trọn vẹn bởi cha tôi sống được thêm 8 năm sau biến cố sức khoẻ lớn như vậy. Ông đã sống để thấy các con lập gia đình và gần hết các cháu ra đời. Ông thương con và thương cháu", chị Bạch Dương khóc nói. Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng nói cuộc đời ông có nhiều sự đối lập, là dân chơi nhưng cũng gần gũi, đào hoa nhưng chung tình. "Ông thương con vô đối, hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì con. Tôi thật sự thần tượng ông", chị xúc động chia sẻ với VietNamNet.

Nhiều cuốn băng đĩa quý về nhạc Thanh Tùng được gia đình mượn từ các nhà sưu tầm cho triển lãm.

Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Tùng đã viết nên nhiều ca khúc trở thành ký ức tập thể của công chúng như: Một mình, Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn... Âm nhạc của ông không chỉ hiện diện trên sân khấu hay trong những bản thu âm nổi tiếng mà còn sống trong những căn nhà nhỏ, những chuyến xe đêm, những cuộc tình đầu và những ký ức riêng tư của nhiều thế hệ khán giả.

Triển lãm Legacy of Love giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc Thanh Tùng trong và ngoài nước gửi về.

Những bản nhạc nổi tiếng của ông được giới thiệu tại sự kiện.

Không gian triển lãm được thiết kế như một hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của ông, từ thời kỳ du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động âm nhạc sôi nổi sau ngày trở về nước, cho đến giai đoạn ông trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ thập niên 1980 đến 2000.

Đặc biệt, công chúng sẽ có dịp đắm chìm trong một không gian nghe - nhìn được tái hiện từ những chất liệu âm nhạc quen thuộc của nhiều thập kỷ trước: hàng loạt băng cassette, đĩa than, đĩa CD, tư liệu ghi âm và các đĩa phim mà nhạc sĩ Thanh Tùng tham gia sáng tác nhạc phim như Ván bài lật ngửa, Hòn đất...

Bên cạnh đó, hàng chục tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Thanh Tùng từ thập niên 1970 đến 1990 cũng được số hóa để khách tham quan có thể trực tiếp nghe lại qua hệ thống tai nghe cá nhân ngay tại triển lãm.

Tranh chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng của hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng được giới thiệu ở triển lãm.

Không chỉ là một không gian trưng bày, triển lãm Legacy of Love diễn ra từ ngày 25/5-8/6 mở cửa tự do được kỳ vọng trở thành nơi công chúng có thể lắng nghe, cảm nhận và đối thoại với những giá trị đẹp đẽ mà âm nhạc Thanh Tùng vẫn tiếp tục gìn giữ: tình yêu, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng kết nối con người.

Thông qua triển lãm, gia đình nhạc sĩ cũng chính thức giới thiệu Thanh Tùng Foundation - dự án dài hạn hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn mà ông để lại.

Nhạc sĩ Thanh Tùng lúc sinh thời và ca sĩ Hồng Nhung - một trong những bức ảnh được giới thiệu trong triển lãm lần này.

Tiếp nối triển lãm sẽ là chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love, diễn ra vào ngày 29/5/2026 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm - nơi các nghệ sĩ và khán giả sẽ cùng gặp gỡ trong một không gian âm nhạc mở, gần gũi và giàu tính cộng đồng.

Khép lại hành trình là đêm hòa nhạc Thanh Tung - Legacy of Love vào ngày 28/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn như một lời tri ân dành cho di sản âm nhạc bền bỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng.