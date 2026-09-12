Báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy, thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đạt quy mô khoảng 269 tỷ USD năm 2025, trong đó bán lẻ hàng hóa khoảng 205 tỷ USD.

8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5,23 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thị trường được dự báo tăng trưởng bình quân 10-12% mỗi năm, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ có thể đạt khoảng 450 tỷ USD vào năm 2030. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường hơn 100 triệu dân, thúc đẩy các nhà bán lẻ mở rộng quy mô kinh doanh.

Đơn cử, WinCommerce (đơn vị vận hành WinMart và WinMart+) đặt mục tiêu mở thêm khoảng 1.000-1.500 cửa hàng trong năm 2026, hướng tới khoảng 6.100 điểm bán.

Từ năm 2026, Bách Hóa Xanh bắt đầu "Bắc tiến", đặt mục tiêu mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm.

Trong khi đó, Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) dự định rót khoảng 1,5 tỷ USD để phát triển thêm 10-12 trung tâm thương mại và siêu thị GO! trong giai đoạn 2026-2028. Đồng thời, số lượng cửa hàng mini go! dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 23 đến 25 cơ sở trong cùng giai đoạn này.

“Ông lớn” bán lẻ Nhật Bản Aeon tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Aeon

Tương tự, “ông lớn” bán lẻ Nhật Bản Aeon cũng mở mới 3 trung tâm thương mại (TTTM) trong năm nay. "Đây là tốc độ mở mới nhanh nhất của chúng tôi tại thị trường Việt Nam kể từ năm 2013 đến nay", ông Isobe Daisuke - Tổng Giám đốc Công ty TNHH AeonMall Việt Nam, chia sẻ tại họp báo giới thiệu TTTM Aeon Thanh Hoá và Hạ Long chiều 11/9.

Xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á, doanh nghiệp bán lẻ đến từ Nhật Bản này tiếp tục mở rộng mạng lưới TTTM tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo lãnh đạo tập đoàn, nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân tại các tỉnh, thành ngày càng tăng. Vì vậy, việc phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích là một trong những hướng đi chiến lược.

Những năm gần đây, hệ thống Aeon Mall tại Việt Nam đón lượng khách rất lớn. Riêng Aeon Mall Hà Đông thu hút khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm.

Nếu tính bình quân con số trên mỗi TTTM, lượng khách tại Việt Nam cao hơn đáng kể so với các Aeon Mall tại Nhật Bản. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút và tiềm năng tăng trưởng lớn của thị trường Việt Nam.

Thực tế cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, sức mua tại Aeon đạt 125% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 25%”, đại diện Aeon cho hay.

Bên cạnh các trung tâm thương mại quy mô lớn (large format), Aeon cũng đang triển khai chiến lược đa dạng hóa mô hình như trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, cửa hàng tiện lợi... Các mô hình này giúp doanh nghiệp mở rộng hiện diện tại các khu vực đô thị vệ tinh, đồng thời đáp ứng linh hoạt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân.

“Ông lớn” bán lẻ Nhật Bản cam kết tại các khu vực thực phẩm tươi sống, hàng Việt Nam sẽ chiếm khoảng 80-90%. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của Aeon không chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam mà còn có cơ hội xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường khác trong hệ thống của tập đoàn.

Bên cạnh đó, Aeon cũng phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng. Việc sản xuất tại Việt Nam giúp giảm chi phí logistics, tối ưu giá thành và nâng cao sức cạnh tranh cho các nhà sản xuất trong nước.

Năm 2025, Aeon Việt Nam đạt doanh thu 624 triệu USD, bằng 2,5 lần so với số liệu 6 năm trước đó. Đến năm 2030, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu tăng gấp ba, còn lợi nhuận tăng gấp bốn lần hiện nay.