Tỉ lệ hấp thụ duy trì tích cực

Theo báo cáo thị trường của Cushman & Wakefield, văn phòng hạng A tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhu cầu thuê đáng kể trong quý II/2026, với mức hấp thu thuần khoảng 24.000 m². Trong bối cảnh thị trường đón nhận thêm nguồn cung mới, diễn biến này cho thấy hoạt động thuê vẫn được duy trì, đồng thời phản ánh sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các dự án văn phòng phân khúc cao cấp.

Nhìn lại những năm gần đây, thị trường văn phòng Hà Nội ghi nhận sự cải thiện về mức hấp thụ. Sau khi xuống khoảng 7.000 m² vào năm 2023, diện tích hấp thụ thuần tăng lên gần 58.000 m² năm 2024 và khoảng 60.000 m² năm 2025. Những con số này cho thấy nhu cầu thuê đã có sự phục hồi, tạo nền tảng cho sự phát triển của phân khúc văn phòng chất lượng cao.

Biểu đồ ghi nhận mức độ hấp thụ văn phòng tại Hà Nội. Nguồn: Cushman & Wakefield

Diễn biến giữa tỷ lệ lấp đầy và nguồn cung cho thấy thị trường đang vận động theo hướng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách thuê. Điều này đặt ra bài toán đối với các chủ đầu tư và đơn vị vận hành trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị thiết thực dành cho khách thuê.

Tăng tốc cạnh tranh bằng trải nghiệm

Nhìn rộng hơn, khi nguồn cung văn phòng hạng A tiếp tục mở rộng, khả năng tạo dựng môi trường làm việc thuận tiện, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn cho doanh nghiệp sẽ ngày càng được chủ đầu tư và đơn vị vận hành cho thuê văn phòng quan tâm.

Đơn cử như ROX Lease - đơn vị phát triển hệ sinh thái bất động sản cho thuê toàn diện (thuộc ROX Group), lựa chọn cách tiếp cận lấy khách thuê làm trọng tâm, từ việc cung cấp chính sách thuê linh hoạt đến nâng cao trải nghiệm trong suốt quá trình sử dụng. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc, mà còn tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp, người lao động và thương hiệu ngay tại tòa nhà.

Tòa văn phòng hạng A ROX Tower 54A Nguyễn Chí Thanh với màn LED khổng lồ

Tại ROX Tower 54A Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), hiện ROX Lease đang áp dụng nhiều chính sách sách linh hoạt hỗ trợ hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Theo đó, hiện ROX Lease đang triển khai chương trình tặng gói quảng cáo trên màn LED cho khách hàng ký hợp đồng trong thời gian áp dụng, giúp doanh nghiệp có thêm kênh quảng bá thương hiệu ngay tại địa điểm làm việc.

Cùng với mức giá thuê từ 624.000 đồng++/m², đơn vị này còn áp dụng các chính sách miễn phí tới 2,5 tháng fit-out, hỗ trợ tối đa 8 tháng tiền thuê đối với hợp đồng dài hạn và linh hoạt diện tích thuê giúp doanh nghiệp chủ động trong quá trình thiết lập, vận hành và mở rộng văn phòng.

Một điểm cộng rất lớn đối với tòa văn phòng này là là vị trí đắc địa, kết nối mạng lưới giao thông công cộng, hệ thống tiện ích và nguồn nhân lực. ROX Tower sở hữu vị trí trên trục kết nối Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Liễu Giai, thuận tiện tiếp cận hệ thống cơ quan hành chính, tài chính, y tế, giáo dục và không gian xanh trong bán kính khoảng 3 km.

Đặc biệt, sự phát triển của các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội đang mở ra những lợi thế mới cho dự án này, giúp doanh nghiệp thuận tiện kết nối với khách hàng và người lao động thêm lựa chọn di chuyển đến nơi làm việc.

Theo quy hoạch, ROX Tower nằm trên tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, với đoạn tuyến đi ngầm qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng theo thiết kế. Đây là điểm cộng lớn giúp gia tăng lựa chọn di chuyển cho nhân sự làm việc tại tòa nhà khi hệ thống được triển khai trong thời gian tới.

Đây cũng được đánh giá là tọa độ “tri thức” khi quanh ROX Tower có 5 trường đại học trong bán kính chưa tới 1 km, gồm Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Sự hiện diện của các cơ sở giáo dục góp phần mở rộng khả năng tiếp cận lực lượng lao động trẻ, đồng thời tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp thu hút nhân sự.

Ở góc độ người lao động, sự thuận tiện trong đi lại, hệ thống tiện ích xung quanh và môi trường làm việc cũng góp phần tối ưu trải nghiệm. Từ ROX Tower, nhân sự có thể thuận tiện tiếp cận các cơ quan hành chính, tổ chức tài chính và hệ thống tiện ích đa dạng trong khu vực, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho cả hoạt động công việc và nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Từ vị trí, tiện ích đến các chính sách hỗ trợ, ROX Lease đang từng bước mở rộng giá trị của sản phẩm văn phòng, đáp ứng đồng thời nhu cầu vận hành, phát triển thương hiệu và xây dựng môi trường làm việc thuận tiện cho doanh nghiệp. Với định hướng lấy khách thuê làm trọng tâm, đơn vị hướng đến việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình sử dụng, góp phần tạo dựng không gian làm việc có giá trị và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Là thành viên trong hệ sinh thái ROX Group - doanh nghiệp vừa đánh dấu hành trình 30 năm phát triển, ROX Lease có bề dày kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực bất động sản cho thuê. Đây là nền tảng để đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ, thấu hiểu nhu cầu khách thuê và kiến tạo những giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Bích Đào