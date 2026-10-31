Đào Lan Phương từng tham gia phim "Cô gái xấu xí'' và mới nhất vào vai cô gái Quan họ trong "Chị chị em em" hé lộ cuộc sống hôn nhân sau thời gian "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Sau nhiều năm rút lui khỏi ánh hào quang showbiz Việt để chăm lo cho gia đình và phát triển kinh doanh, Đào Lan Phương dần trở lại với điện ảnh Việt trong nhiều vai trò: từ diễn viên, nhà đầu tư cho đến nhà sản xuất.

Năm 2026, cô góp mặt trong dự án Chị chị em em 3 của đạo diễn Will Vũ. Nhân vật cô gái Quan họ không chỉ đánh dấu cột mốc mới mà còn chạm đến cảm xúc sâu lắng của nữ diễn viên khi gắn liền với vùng đất Kinh Bắc – nơi cô sinh ra và lớn lên.

Đào Lan Phương và Chi Pu trong "Chị chị em em 3".

Chia sẻ về quyết định tái xuất, Đào Lan Phương cho biết chưa từng nghĩ mình sẽ giã từ nghệ thuật hoàn toàn. Ở từng chặng đường của cuộc đời, người phụ nữ sẽ chọn cho mình những ưu tiên riêng. Trước đây, khi các con còn nhỏ, cô chọn lùi về sau để toàn tâm toàn ý cho gia đình vì nhận thức được việc đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời là món quà vô giá. Khi các con đã vững vàng và bắt đầu tự lập, cô nhận ra đây là thời điểm thích hợp để đánh thức những đam mê từng tạm gác lại. Bước qua tuổi 40, cô không còn áp lực phải chứng minh điều gì với thế giới xung quanh mà chỉ muốn tự do làm điều mình yêu, sống tự tin và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Khác với hình ảnh chỉn chu và sang trọng thường thấy trên truyền thông, đời thường Đào Lan Phương là một người đơn giản, cởi mở và tràn đầy năng lượng. Khoảnh khắc cô thấy bình yên nhất chính là lúc trở về nhà, trút bỏ lớp trang điểm cùng những nguyên tắc giữ hình ảnh trước ống kính để trò chuyện cùng người thân. Sân pickleball cũng là nơi cô thoải mái giải phóng năng lượng, tự do cười đùa cùng bạn bè. Với nữ diễn viên, sự sang trọng là phong thái khi xuất hiện trước công chúng, còn bình yên xuất phát từ việc được sống thong dong, tự tại mà không phải gồng mình để đóng bất kỳ vai diễn nào.

Khác với hình ảnh chỉn chu và sang trọng thường thấy trên truyền thông, đời thường Đào Lan Phương là một người khá đơn giản.

Nói về đời sống hôn nhân, Đào Lan Phương cho rằng vật chất có thể mang lại sự đầy đủ nhưng không bao giờ là thước đo quyết định hạnh phúc lâu bền. Thách thức lớn nhất trong đời sống vợ chồng chính là làm sao duy trì sự thấu hiểu, tôn trọng và kết nối bền chặt, đặc biệt khi cả hai đều có những khoảng trời sự nghiệp cùng trách nhiệm riêng. Quan điểm của cô trong tình yêu là tôn trọng không gian riêng của nhau, đồng thời vun đắp bằng sự chân thành và quan tâm đúng lúc. Càng từng trải, cô càng hiểu tình yêu bền vững cần cả bao dung, niềm tin và sự đồng hành.

Từng theo chồng sang Mỹ định cư, Đào Lan Phương cho biết quyết định trở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật và kinh doanh là kết quả của một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng từ phía hai vợ chồng. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, hai con vẫn luôn là ưu tiên tối thượng của Đào Lan Phương. Hiện tại khi các con đã lớn, cô chủ động sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc tại Việt Nam và cuộc sống tại Mỹ để vừa có thể phát triển bản thân, vừa làm tròn vai trò của một người mẹ. Chìa khóa giữ lửa cho tổ ấm nằm ở sự tôn trọng, thấu hiểu và trách nhiệm chung đối với gia đình.

Từng có những bàn tán rằng Đào Lan Phương dựa hơi nhà chồng mới có được thành công. Cô không chọn cách thanh minh hay phản bác, bởi cô tin giá trị thực sự của một con người được chứng minh qua cách họ sống, làm việc và những thành tựu tự tay họ tạo dựng. Trong kinh doanh, cô có chiến lược đầu tư độc lập, còn với nghệ thuật, cô cống hiến bằng tình yêu thuần khiết.

Đào Lan Phương là người con của xứ Kinh Bắc.

Trong thời gian tới, Đào Lan Phương hướng tới hình ảnh một người phụ nữ đa năng, hoạt động nghệ thuật và kinh doanh bằng sự nghiêm túc cùng vốn sống của mình. Là một người con của xứ Kinh Bắc, cô luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc và hy vọng có cơ hội dùng điện ảnh để đưa những nét đẹp văn hóa Việt vươn xa. Thành công đối với cô không đo đếm bằng danh xưng hào nhoáng mà đọng lại ở những giá trị tạo ra và dấu ấn đẹp đẽ trong lòng công chúng.

Đào Lan Phương sinh năm 1983, từng tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2004 và đóng phim truyền hình Cô gái xấu xí năm 2008. Năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ và có hai con. Sau khi lập gia đình, cô rút khỏi các hoạt động giải trí. Những năm gần đây, Đào Lan Phương thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để kinh doanh, đầu tư, đồng thời trở lại với điện ảnh. Cô từng góp mặt trong các dự án của Victor Vũ như Người vợ cuối cùng, Thám Tử Kiên với những vai trò khác nhau, từ diễn viên khách mời đến nhà đầu tư.

Ảnh, video: NVCC