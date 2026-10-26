"Án mạng karaoke" với cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp của Vân Dung ngay khi chiếu sớm cuối tuần qua đã leo lên top bảng xếp hạng doanh thu và vượt mặt "Trại buôn người".

Án mạng karaoke tới ngày 30/10 mới chính thức ra rạp nhưng đã kịp hốt bạc với các suất chiếu sớm cuối tuần này. Tính tới 6h ngày 26/10, phim đã thu về hơn 32 tỷ đồng sau gần 3 ngày chiếu sớm, đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Cảnh nóng của Vân Dung và Thanh Sơn trong "Án mạng karaoke".

Phim xoay quanh chuyến đi "chữa lành" tới một ngọn núi cách biệt của một nhóm người. Tại đây, bà Thủy (Vân Dung) - một phụ nữ với đam mê ca hát mãnh liệt mang đến nỗi ám ảnh cho những người xung quanh bằng chất giọng tra tấn. Đỉnh điểm của bi kịch là khi bà Thủy bị sát hại dã man với chiếc micro cắm chặt vào miệng. Cái chết tức tưởi này nhanh chóng biến chuyến đi tĩnh tâm thành cuộc rượt đuổi tâm lý nghẹt thở, nơi mọi nhân vật đều trở thành kẻ tình nghi và hàng loạt góc khuất, động cơ giết người dần được hé lộ.

Án mạng karaoke cũng chính thức cắt đứt chuỗi chiến thắng kéo dài 1 tháng qua của Trại buôn người. Dù vậy bộ phim đã kịp bỏ túi 484 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2026 tính tới thời điểm này. Trại buôn người hiện vẫn đứng thứ 2 phòng vé với doanh thu ngày khá cao.

Phim kinh dị Thái Lan Quỷ ăn tạng 4 - á quân của tuần trước bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé nhưng đã kịp mang về 40 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu tại rạp Việt. Vị trí thứ 4 thuộc về BTS WORLD TOUR [ARIRANG] in São Paulo với doanh thu 1,5 tỷ đồng. Hoạt hình Shaun the Sheep: "Quái lạ" ghé nhà chốt vị trí thứ 5 phòng vé và hiện đã thu về hơn 6,5 tỷ đồng ở rạp Việt.

Cuối tuần này phòng vé hứa hẹn tiếp tục sôi động với cuộc so găng của Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 với dàn sao đình đám như hoa hậu Kỳ Duyên, Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn... bên cạnh bom tấn DC CLAYFACE.

Vân Dung và Thanh Sơn trong "Án mạng karaoke":

Ảnh, video: NSX