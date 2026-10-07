Chỉ cách nhau một con đường nhỏ, cô dâu, chú rể đã sang đến cổng nhà trai mà đoàn đưa dâu vẫn ngồi bên nhà gái.

5 lần tỏ tình

Nguyễn Thùy Giang (SN 2001) và Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1994) cùng sinh ra, lớn lên tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Hai nhà đối diện nhau, cách nhau khoảng 4m, hai gia đình là hàng xóm thân thiết suốt hàng chục năm.

Dù lớn lên cùng xóm nhưng Giang và Thạch không mấy thân thiết. Chênh nhau 7 tuổi, thuở nhỏ, họ chỉ thi thoảng cùng nhóm trẻ trong xóm chơi cầu lông, đá cầu.

Sau này, Thạch ra Hà Nội học rồi đi làm, những lần gặp nhau càng thưa dần. Đến cuối năm 2020, khi Giang cũng ra Hà Nội học, cặp đôi mới có cơ hội kết duyên.

Giang nhận lời yêu sau 5 lần được Thạch tỏ tình

Biết cô em hàng xóm đã trưởng thành, cũng học ở Hà Nội, Thạch thường tương tác với cô trên mạng xã hội, rồi nhắn tin rủ đi uống cà phê. Tuy nhiên, Giang luôn từ chối.

Cho đến một lần được mẹ Giang nhờ đem giúp túi đồ từ quê ra Hà Nội cho con gái, cơ hội của Thạch mới đến.

“Tôi nhận lời đi uống cà phê với anh để nhận túi đồ mẹ gửi. Lúc này tôi mới biết, anh thực sự thích mình chứ không chỉ là trêu đùa như thuở nhỏ”, Giang kể.

Cô mở lòng tìm hiểu chàng trai hàng xóm và nhận ra, anh là người hiền lành, có chí làm ăn, luôn sẵn sàng nhận phần thiệt về mình và dành cho cô những điều tốt nhất trong khả năng.

Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện yêu đương, Giang vẫn do dự. Hai nhà quá gần, cô sợ yêu mà không đến được với nhau thì sẽ khó xử sau này.

Cặp đôi làm đám cưới sau 4 năm yêu

Cuối cùng, Thạch phải tỏ tình đến lần thứ 5, cô mới nhận lời yêu vào tháng 7/2021.

“Em nghĩ cứ thử một lần, biết đâu lại thực sự có duyên”, Giang kể.

Biết chuyện, mẹ Giang chỉ hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Trước đây, bà nhiều lần khuyên con gái lấy chồng gần để được gần gũi cha mẹ. Khi biết con gái yêu người đối diện nhà, bà vui mừng.

“Có lần, tôi cãi nhau với anh ấy rồi giận dỗi nói chia tay. Mẹ tôi biết, khuyên một câu khiến tôi nhớ mãi: ‘Mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng con phải suy nghĩ kĩ. Hai nhà ở gần nhau, con càng phải chín chắn, không thể hôm nay thích thì yêu, mai không thích lại chia tay’.

Nhớ lời mẹ dặn, tôi suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình. Nhận ra vẫn còn yêu anh, tôi chủ động nhắn tin làm hòa”, Giang chia sẻ.

Rước dâu 4m, khách đến nhầm nhà

Đầu năm 2025, cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 4 năm yêu. Hai nhà cách nhau 4m, đám cưới của họ có nhiều tình huống thú vị.

Cô dâu không chỉ chuẩn bị hoa cưới cho nhà mình mà còn sắm sửa cho cả nhà trai. Phòng tân hôn của cặp đôi cũng do người nhà gái sang trang trí.

Màn đón dâu trên đoạn đường 4m của chú rể Phú Thọ

Hôm lễ chính, chú rể và nhà trai quyết định đi bộ đón dâu. Chỉ cách nhau một con đường nhỏ, cô dâu, chú rể đã sang đến cổng nhà trai mà đoàn đưa dâu vẫn ngồi bên nhà gái.

Mọi người liên tục nhắc: “Đi chậm thôi còn đợi cả đoàn”. Dẫu vậy, thời gian đón dâu chỉ mất vỏn vẹn 30 giây.

“MC dẫn cưới cũng có một ngày 'chạy xô' đúng nghĩa, ở nhà trai xong liền chạy sang nhà gái, rồi dẫn liên tục trên đoạn đường rước dâu.

Một người bạn của tôi từ Hà Nội về dự đám cưới còn ngồi nhầm rạp bên nhà trai, đến khi gọi video tôi mới biết nên đưa sang nhà gái”, Giang cười kể lại.

Hạnh phúc của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ

Gần 2 năm làm dâu đối diện nhà, cuộc sống của Giang có nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị.

Đối với cô, bước vào hôn nhân chỉ là “đổi từ ngủ nhà này sang ngủ nhà kia” chứ không có cảm giác tạm biệt bố mẹ đi lấy chồng. Ngay trong ngày cưới, khi làm xong lễ đón dâu, cô đã chạy về nhà mẹ đẻ.

“Hai nhà đối diện nhau, tôi đứng ở cổng nhà chồng cũng biết bố mẹ đẻ đang làm gì. Mỗi ngày, tôi có thể sang thăm mẹ cả chục lần, đôi khi mỗi bữa ăn cơm một nhà”, Giang chia sẻ.

Cuối năm 2025, Giang sinh con trai đầu lòng. Ngày sinh nở, cô được cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ kề cạnh động viên. Thời gian ở cữ, cô cũng được hai bà mẹ chăm sóc chu đáo. Sau này mỗi khi có việc, cần nhờ người trông con, cô chỉ cần đứng bên này gọi mẹ đẻ hoặc em gái ở bên kia đường là được hỗ trợ.

Lấy chồng, lấy vợ gần nhà, cả hai không bỏ lỡ dịp sum họp nào của gia đình. Đặc biệt vào dịp Tết, họ không phải lăn tăn hôm nào về nội, hôm nào về ngoại bởi hai nhà chỉ cách nhau vài bước chân.

“Từ hàng xóm trở thành thông gia, bố mẹ hai bên càng thêm thân thiết. Nhà nào có món ngon cũng đem sang biếu nhà kia hoặc quây quần ăn chung.

Cuộc sống thú vị của Giang khi lấy chồng gần nhà. Nguồn: Nhà Bin có mẹ Giang

Mỗi khi nhà chồng tôi có việc, bố mẹ đẻ tôi lại sang đỡ đần và ngược lại. Cảm giác thân thuộc lắm”, Giang nói.

Tuy nhiên, vì hai nhà quá gần, vợ chồng Giang cũng phải khéo léo hơn trong cách cư xử.

Hai vợ chồng thống nhất có khúc mắc thì "đóng cửa bảo nhau" chứ không to tiếng nói những lời làm tổn thương người kia và đặc biệt không để mâu thuẫn của mình khiến bố mẹ hai bên phải khó xử.

“Gần 2 năm qua, tôi đã làm vợ, làm mẹ, có tổ ấm riêng nhưng nhờ lấy chồng gần mà vẫn được làm cô con gái bé nhỏ của bố mẹ.

Tôi thực sự biết ơn lời khuyên ‘không lấy chồng xa’ của mẹ năm nào”, Giang bày tỏ.

Ảnh và video: Nhà Bin có mẹ Giang