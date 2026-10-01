Màn cầu hôn ngọt ngào

Năm 2022, khi rời Hà Nội sang Úc làm việc và du lịch trải nghiệm, Phương Thảo (quê ở xã Ô Diên, Hà Nội) chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy tình yêu ở nơi cách quê nhà hàng nghìn kilomet.

Kế hoạch của Thảo khi ấy là sống ở Úc 1-2 năm rồi trở về Việt Nam, nơi chị đã có công việc và cuộc sống ổn định.

Nhưng khi gặp được định mệnh của đời mình - anh Eoin Aylward (đến từ Kilkenny, Ireland), chị lựa chọn ở lại, bắt đầu sự nghiệp ở một đất nước xa lạ và có những ngã rẽ ngoài dự tính.

Thảo bên người chồng Ireland

Thời gian đầu đến Úc, Thảo làm việc tại một quán cà phê gần nơi Eoin sống. Anh là khách quen của quán nên hai người thường xuyên gặp mặt.

Tuy nhiên, Thảo không mấy ấn tượng với người đàn ông này, thậm chí có phần thành kiến vì anh luôn mang vẻ mặt căng thẳng, ít nói, ít cười. Sau này chị mới biết, Eoin lúc đó đang phải làm việc với cường độ cao, áp lực lớn nên luôn có vẻ khó gần.

Sau này, chính Eoin lại là người chủ động thay đổi ấn tượng ấy. Anh trò chuyện nhiều hơn với Thảo mỗi khi đến quán, rồi thi thoảng mở lời rủ chị đi chơi. Chị Thảo nghĩ, có thêm một người bạn nơi đất khách cũng tốt nên đồng ý.

Nào ngờ, càng tiếp xúc họ càng nhận ra đôi bên khá hòa hợp. Eoin vì đã “say nắng” cô gái Việt nên mãnh liệt theo đuổi.

Những ngày mùa đông giá rét, Eoin vẫn dậy từ 5h sáng để đưa chị đi làm, buổi chiều lại đón về. Khi Thảo đi học, anh tiếp tục đưa đón và động viên chị theo đuổi công việc mình yêu thích.

Cặp đôi nên duyên nhờ sự đồng điệu về tâm hồn

Tháng 8/2022, sau 6 tháng tìm hiểu, họ chính thức hẹn hò.

Khi xác định nghiêm túc với Eoin, Thảo chấp nhận phải gây dựng lại sự nghiệp ở Úc. Năm 2023, chị vừa làm thêm tại quán cà phê, vừa đi học để tiếp tục theo đuổi công việc mình yêu thích trong ngành giáo dục.

Đến năm 2024, Thảo được nhận làm giáo viên hợp đồng, sau đó làm giáo viên chủ nhiệm và rồi tiến đến vị trí quản lý. Trong hành trình ấy, Eoin đồng hành, ủng hộ mọi quyết định của bạn gái.

"Anh ấy luôn nói với tôi rằng 'em có thể làm được’”, Thảo kể.

Năm 2024, Eoin về Việt Nam ra mắt. Một năm sau, Thảo cũng về Ireland gặp gia đình anh. Trong dịp này, chị được Eoin cầu hôn tại một cây cầu gắn với sự tích rằng những điều ước ở đây có thể trở thành sự thật.

“Chiếc nhẫn cầu hôn Eoin trao cho tôi là nhẫn Claddagh - nhẫn truyền thống của Ireland với thiết kế đôi bàn tay tượng trưng cho sự gắn kết, trái tim đại diện cho tình yêu và vương miện thể hiện lòng chung thủy”, Thảo chia sẻ.

Đám cưới trọn vẹn

Thảo luôn mong có một đám cưới truyền thống tại quê nhà ở Việt Nam. Eoin yêu mến quê hương bạn gái nên hết lòng ủng hộ. Mọi nghi lễ diễn ra theo đúng trình tự: nhà trai sang xin cưới, lễ ăn hỏi, lễ đón dâu… với sự hòa hợp của cả hai bên.

Chú rể cùng đoàn nhà trai đến đón dâu. Nguồn: Cùng Giang dẫn cưới

Trước đó, cặp đôi dành hơn 1 năm lên kế hoạch cho ngày trọng đại được tổ chức vào tháng 9/2026.

Thảo thường cho Eoin xem video về lễ ăn hỏi, lễ cưới của người Việt rồi giải thích ý nghĩa của từng nghi thức. Tuy có lúc bị rối vì có quá nhiều việc phải làm nhưng anh vẫn rất hào hứng.

Và rồi, anh giới thiệu những điều mình được nghe về đám cưới Việt cho bố mẹ, người thân, bạn bè. Mọi người vừa tò mò, vừa phấn khích, mong chờ đến ngày được trực tiếp trải nghiệm nét văn hóa độc đáo ấy.

“Với các vị khách đến từ Úc và Ireland, chúng tôi gửi thiệp mời từ 7-8 tháng trước lễ cưới. Thiệp mời được thiết kế đẹp mắt, đóng gói cẩn thận rồi gửi qua đường bưu điện đến từng người.

Ban đầu, khoảng 40 người xác nhận sẽ tới Việt Nam nhưng khi nghe kể về phong tục cưới hỏi của người Việt, hơn nữa lại được gặp gỡ người thân ở một đất nước xinh đẹp, ai nấy đều hào hứng. Cuối cùng, con số tăng lên 65”, Thảo chia sẻ.

Không khí náo nhiệt khi nhà trai đến xin dâu

Trước đám cưới ít ngày, 65 vị khách gồm bố mẹ, người thân của chú rể ở Ireland, bạn bè chung của cặp đôi tại Úc lần lượt đáp chuyến bay tới Hà Nội và ở tại 3 khách sạn gần nhau trong khu phố cổ.

Ngày ăn hỏi, nhà trai chuẩn bị 7 tráp lễ, cùng phần sính lễ chỉn chu. Đội bê tráp đa phần là người nước ngoài cùng xúng xính áo dài. Nhiều vị khách cũng hào hứng mặc trang phục này để hòa mình vào ngày vui.

Đoàn nhà trai đông đúc, nối đuôi nhau thành hàng dài, tiến vào nhà gái đón dâu.

Nhà gái chuẩn bị 140 mâm cỗ thiết đãi khách mời. Không gian chật kín người, nhiều vị khách nán lại rất lâu để dự lễ thành hôn và chung vui cùng đôi trẻ.

Sự đông vui, náo nhiệt của đám cưới khiến chú rể Eoin cùng đoàn nhà trai bất ngờ.

Hôn lễ được tổ chức chỉn chu

Dàn bê tráp đa phần là người nước ngoài

Khoảnh khắc khiến họ xúc động nhất là khi Thảo đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn bố mẹ và gia đình, thậm chí có người không kìm được mà rơi nước mắt.

“Có lẽ, lúc ấy họ cũng nhớ đến cha mẹ và quê hương của mình. Sau đám cưới, đoàn nhà trai nhận xét, họ xúc động trước sự quây quần và gắn kết của người Việt”, Thảo chia sẻ.

Sau hơn 1 năm chuẩn bị, Thảo thấy nhẹ nhõm khi có được đám cưới trọn vẹn như mong ước. Chị vui hơn khi những vị khách phương xa đều hài lòng và có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian ở Việt Nam.

Sau hôn lễ, vợ chồng Thảo trở lại Úc tiếp tục công việc. Eoin làm trong ngành xây dựng, còn Thảo là giáo viên mầm non, đồng thời xây dựng nội dung về dạy và học tiếng Anh.

Ảnh: @MsThaothaoVN