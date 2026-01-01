Cuốn sách do Công ty văn hoá truyền thông Sống và NXB Dân trí vừa phát hành.

Chiều 11/1/2026 đã diễn ra buổi giao lưu âm nhạc và ra mắt cuốn sách Hào quang bóng tối - The real story of ABBA. Sau khi các thành viên CLB Âm nhạc Đại học Bách Khoa trình diễn 3 nhạc phẩm quen thuộc của ban nhạc ABBA: Lay on your love on me, Slipping through my fingers, The winner take it all là sự kiện ra mắt cuốn sách được nhiều fan chờ đợi bấy lâu.

Nhóm nhạc kinh điển mọi thời đại ABBA (1972-1982) dù đã tan rã hơn 40 năm nhưng đến nay với số lượng album của họ bán ra đã vượt quá 380 triệu bản.

ABBA nổi tiếng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia mà hầu hết các loại nhạc rock và pop phương Tây khác không thể xâm nhập. Tại Hoa Kỳ - nơi từng được coi là "lãnh địa mong manh nhất" của ABBA trong những ngày còn hoạt động - ngày nay họ lại được yêu mến hơn bao giờ hết với album ABBA Gold đã bán được hơn 6 triệu bản, nhiều hơn bất kỳ album nào của nhóm trước đó.

Kể từ khi ra mắt tại London vào năm 1999, vở nhạc kịch Mamma Mia! dựa trên các bài hát của ABBA đã thu hút hơn 54 triệu khán giả. Phim điện ảnh cùng tên công chiếu năm 2008 đã lặp lại thành công vang dội của phiên bản sân khấu, trở thành một trong những bộ phim ca nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại với doanh thu 616 triệu USD, gấp 12 lần chi phí sản xuất

Thời gian đã chứng minh rằng sự nổi tiếng của ABBA không phụ thuộc vào những lần "hồi sinh" may rủi mà là sự hiện diện bền vững ở mọi thời điểm. Họ có một vị thế mạnh mẽ và ổn định trong lòng cộng đồng người đồng tính trên toàn cầu cũng như hàng triệu người yêu âm nhạc trên toàn thế giới. Trong bối cảnh ban nhạc gốc gần như vắng mặt vĩnh viễn, các ban nhạc "tri ân" ABBA đang mọc lên khắp thế giới và nhiều “nhà máy tạo hit” châu Âu ngày nay coi ABBA là một trong những nguồn cảm hứng chính.

Được xuất bản lần đầu vào tháng 9/2001 và liên tục được bổ sung nội dung qua nhiều lần tái bản, Hào quang bóng tối – The real story of ABBA là cuốn tiểu sử nghiêm túc, được nghiên cứu toàn diện và khách quan nhất về nhóm. Kể từ đó, cuốn sách này dường như đã trở thành nguồn tư liệu chính cho các nhà báo, nhà sản xuất đài phát thanh, truyền hình và các tác giả tiểu sử khác về ABBA khi cần tìm hiểu câu chuyện của nhóm.

Câu chuyện của ABBA hấp dẫn với nhiều tình tiết lôi cuốn về cuộc đời, quá trình kiên trì khổ luyện của các thành viên, cũng như sự phát triển và thành công lẫy lừng mà họ đã đạt được với mọi hào quang cũng như bóng tối phía sau nó.

Ngoài những cuộc hôn nhân, ly hôn và doanh số bán đĩa cực khủng đã tạo nên hình ảnh cốt lõi nổi bật của ABBA trong mắt công chúng cho đến nay, còn có những sự thật khác. Lớp vỏ bọc trong giới giải trí chuyên nghiệp đã giúp họ che giấu thành công bản chất thực sự của mình và thực tế cuộc sống mà họ đã trải qua.

Trong nhiều trường hợp, thậm chí không phải chính họ duy trì vỏ bọc đó mà truyền thông quốc tế dường như cũng nhiệt tình làm điều đó cho họ, với việc bỏ những hé lộ cố ý của các thành viên về câu chuyện thực sự, chưa kể của họ. Những điều này đang chờ đợi độc giả khám phá thông qua cuốn tiểu sử hấp dẫn Hào quang bóng tối – The real story of ABBA vừa được ra mắt độc giả Việt Nam.

