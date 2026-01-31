Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ (Thái Hà Books phát hành) của Thiền sư Ajahn Brahm gồm 108 câu chuyện và bài giảng sinh động, gần gũi, đôi khi hài hước, giúp người đọc tiếp cận Phật pháp một cách tự nhiên. Tác phẩm được đánh giá là cẩm nang hữu ích cho người thực hành thiền trong đời sống hiện đại.

Trong chuyến thăm Việt Nam, tại Thiền viện Phước Sơn, Thiền sư nổi tiếng thế giới Ajahn Brahm đã có buổi giảng pháp và giới thiệu tác phẩm Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ.

Buổi gặp diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp và tràn đầy năng lượng an lạc. Thiền sư bày tỏ sự hoan hỷ và ủng hộ việc xuất bản các tác phẩm tiếp theo.

Dịp này, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books cũng trao tặng Thiền sư bộ Kinh Pháp Cú bản bỏ túi bằng tiếng Việt và bản song ngữ Pali - Anh - Việt. Ngài trực tiếp xem xét, góp ý bản dịch và nhấn mạnh vai trò của thuật ngữ Jhana trong thực hành thiền định.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng dâng lên Thiền sư bức tranh Đức Phật Thích Ca được chế tác từ gạo - biểu tượng cho văn hóa và đời sống Việt Nam.

Trong buổi giao lưu, Thiền sư Ajahn Brahm chia sẻ về khái niệm Kindfulness - sự kết hợp giữa mindfulness (chánh niệm) và kindness (lòng tử tế). Theo Ngài, Kindfulness là chánh niệm đi cùng sự dịu dàng, không phán xét, biết quan sát và chăm sóc chính mình cũng như người khác bằng lòng từ bi.

Thiền sư cũng khẳng định cuốn sách Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ là tác phẩm tốt nhất của mình. Cuốn sách tập trung hướng dẫn thực hành thiền định, đặc biệt là nhập định, giúp người tu tập chuyển hóa khó khăn, đạt đến trạng thái an lạc, ổn định nội tâm và phát triển tuệ giác.

Chuyến thăm và giao lưu của Thiền sư Ajahn Brahm tại Việt Nam không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần chánh niệm và tử tế, mà còn mở ra cơ hội để đông đảo bạn đọc tiếp cận sâu hơn với những giá trị thực hành Phật pháp thông qua các ấn phẩm chất lượng.