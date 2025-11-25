Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo Đinh Xuân Hướng (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Sông Mã); Nguyễn Mạnh Sơn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sông Mã); Bùi Văn Nam (cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh), Văn Xuân Hùng (cựu Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Bá Hùng (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo trên kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mong được hưởng án treo.

Theo cáo buộc trước đó, Công ty TNHH MTV Sông Mã, tiền thân là Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Công ty này được giao quản lý 1.733,8m2 (khu tập thể cũ) tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa cũ (tỉnh Thanh Hóa).

Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa công ty này, Sở Tài chính có tờ trình ngày 23/2/2012 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản công ty đến thời điểm ngày 30/9/2011 là hơn 474 tỷ đồng; nợ thực tế phải trả hơn 439 tỷ đồng; giá trị phần vốn Nhà nước là hơn 34 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Lê Dương

Trên cơ sở đó, ngày 5/4/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp; quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần, số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 3,5 triệu cổ phần.

Dù đang trong quá trình cổ phần hóa, chưa có quyết định giao đất, cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt đầu tư dự án, nhưng ông Nguyễn Mạnh Sơn vẫn thống nhất để ông Đinh Xuân Hướng ký văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao công ty làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đến năm 2012, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giao Công ty Sông Mã làm chủ đầu tư dự án Hạc Thành Tower (chức năng xây dựng tòa nhà thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp với căn hộ để ở, diện tích thực tế là 2.961,8m2, trong đó, diện tích đất xây dựng là 1.960m2, đất giao thông 656,2m2).

Trước ngày Nhà nước chính thức giao đất để thực hiện dự án Hạc Thành Tower, ông Nguyễn Mạnh Sơn thống nhất, ông Đinh Xuân Hướng ký văn bản đề xuất của các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho Công ty Sông Mã được huy động vốn bằng việc chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Huy Hoàng.

Ngày 16/8/2012, ông Trịnh Văn Chiến, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký văn bản đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV Sông Mã được chuyển nhượng 1.227,4m2 tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty TNHH Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2. Phần diện tích còn lại tiếp tục được chuyển cho 3 cá nhân khác.

Cáo trạng xác định, quá trình chuyển nhượng đất trái pháp luật, ông Đinh Xuân Hướng hưởng lợi hơn 6,4 tỷ đồng và ông Nguyễn Mạnh Sơn hưởng lợi 3,5 tỷ đồng.

Bản thân ông Trịnh Văn Chiến đã đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng ý áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1/2013 theo đơn giá đất năm 2009, là trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thời điểm đó bị coi là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế về đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hướng, Sơn, Nam khai đã chi tiền tỷ để khắc phục hậu quả. Các bị cáo trình bày có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng, bày tỏ thái độ thành khẩn… mong được HĐXX cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.

Sau khi xem xét, Tòa án cấp phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Hướng, Sơn cùng mức án 36 tháng tù treo; các bị cáo còn lại 18-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hướng 60 tháng tù; Sơn 48 tháng tù; Nam 30 tháng tù; Xuân Hùng 30 tháng tù và Bá Hùng 36 tháng tù.