Theo tin tức độc quyền được Daily Mail đăng tải, cuối tuần qua, ông Byron cùng vợ là Megan Kerrigan xuất hiện tại một khu biệt thự sang trọng ở Kennebunk.

Cả hai vẫn đeo nhẫn cưới, thậm chí còn cùng nhau chuẩn bị một buổi dã ngoại ngắm hoàng hôn trên bãi biển.

2 vợ chồng cựu CEO xuất hiện vui vẻ bên nhau. Ảnh: Daily Mail

Một số bức ảnh khác cho thấy họ mặc đồ thể thao giản dị, đi dạo quanh khu phố cao cấp.

Vụ bê bối ngoại tình chấn động thế giới. Ảnh cắt từ clip

Sau những hình ảnh được ghi lại, nhiều người đồn đoán vợ ông Andy Byron đã tha thứ cho chồng sau bê bối tình ái chấn động thế giới của ông hơn 2 tháng trước.

Trước đó, vào tối 16/7, trong buổi biểu diễn ca nhạc của nhóm Coldplay tại sân vận động Gillette ở Foxborough (bang Massachusetts), Andy Byron khi đó là CEO của Astronomer, bị phát hiện tình tứ với Kristin Cabot - giám đốc nhân sự của công ty.

Truyền thông cho biết, ngay sau vụ việc gây chấn động thế giới, bà Megan đã rời ngôi nhà trị giá hàng triệu USD ở Northborough để chuyển đến biệt thự 4 phòng ngủ, rộng hơn 387m2 tại Maine.

Đồng thời, người phụ nữ 50 tuổi cũng lập tức bỏ họ chồng ra khỏi tên trên tài khoản mạng xã hội.

Sau bê bối ngoại tình, cả Byron và Cabot đều nộp đơn nghỉ việc ở Astronomer. Ảnh: NYPost

Trong khi đó, Astronomer buộc phải mở cuộc điều tra nội bộ vì bê bối của 2 nhân sự lãnh đạo. Chỉ 1 ngày sau, ông Byron (51 tuổi), tự nguyện nộp đơn từ chức; còn Cabot (52 tuổi) cũng rời công ty trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Cabot từng kết hôn với Andrew Cabot, người điều hành Privateer Rum, thương hiệu rượu có lịch sử lâu đời ở vùng New England. Ảnh: FB/Maud Cabot

Khác với Cabot khi đã nộp đơn ly hôn chồng vào ngày 13/8, cặp đôi Byron và Megan vẫn chưa tiến hành thủ tục chấm dứt hôn nhân tại Massachusetts, theo hồ sơ tòa án.