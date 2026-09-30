Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Tý (SN 1985, tại Thanh Hóa) mức án 21 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cáo trạng xác định, Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Group (Công ty ATV) có địa chỉ tại TP Thanh Hóa (cũ), do Vũ Ngọc Tý (SN 1985) làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.

Công ty này có địa chỉ kinh doanh vàng bạc đá quý tại phố Dịch Vọng Hậu, Hà Nội. Công ty này chỉ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng.

Nhưng năm 2023, 2024, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Tý đã đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu công ty của mình đủ điều kiện kinh doanh vàng, được NHNN cấp phép quản lý.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Đ.T.M

Chủ tịch HĐQT Vũ Ngọc Tý còn giới thiệu rằng, chỉ có Công ty ATV được cấp phép nhận ký gửi vàng của người dân nhằm mục đích thống kê số liệu vàng dự trữ trong dân thay NHNN để quản lý và trả lãi suất cho khách hàng theo quy định.

Bị cáo còn đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty ATV phải ký vốn pháp định vào NHNN với số tiền 500 tỷ đồng. Trường hợp Công ty ATV có tranh chấp, NHNN sẽ đứng ra chi trả cho khách hàng…

Theo quy định của Vũ Ngọc Tý, khách hàng có nhu cầu ký gửi vàng với Công ty ATV sẽ chuyển tiền đến các tài khoản mang tên công ty này hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Tý.

Cáo trạng xác định, với phương thức và thủ đoạn trên, trong 2 năm 2023-2024, CEO Công ty ATV đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng của 12 người bị hại, thông qua việc huy động vốn dưới hình thức ký 19 hợp đồng ký gửi vàng, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh doanh.

Tý dùng hơn 1 tỷ đồng để trả lãi cho các nhà đầu tư, còn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, bị cáo không sử dụng để kinh doanh lấy lãi như cam kết mà sử dụng chi trả lương cho nhân viên, mua sắm máy móc phục vụ công ty, lấy tiền đầu tư của người sau trả cho người trước và chi tiêu, trả nợ cá nhân hết.

Làm giả con dấu để tiếp tục lừa đảo

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, tháng 2/2023, Vũ Ngọc Tý thỏa thuận sang tên chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ATV cho ông Nguyễn Văn Vương (SN 1976, ở Hà Nội) đứng tên Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Bích Hòa (SN 1980, ở Hưng Yên) đứng tên Tổng giám đốc.

Bị cáo cũng giao con dấu cho phía ông Vương quản lý. Thời điểm đó, bị cáo không còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty ATV, không có chức năng, nhiệm vụ tại công ty này.

Nhưng để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký gửi vàng, Vũ Ngọc Tý thuê người làm giả con dấu của Công ty ATV để đóng dấu xác nhận trên các hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn của khách hàng.

Bị cáo đã đóng dấu xác nhận vào 6 hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn giữa Công ty ATV với khách hàng để các bị hại tin tưởng gửi tổng số hơn 4 tỷ đồng và bị Tý chiếm đoạt hết.

Tại tòa, một nhà đầu tư cho hay, đã gửi 5 lượng vàng và mong muốn được lấy lại số vàng trên. Một người bị hại khác vừa khóc vừa trình bày hoàn cảnh khó khăn, tuổi đã cao còn bị lừa. Cũng có người bị hại than rằng, họ gửi vàng với mong muốn kiếm được chút lãi, lấy tiền làm từ thiện, không ngờ lại bị lừa.

Trước đó, cuối năm 2024, bị cáo Tý từng phải nhận án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của 2 tội là 21 năm tù giam.

Như vậy, tổng hợp 2 bản án, Vũ Ngọc Tý phải thi hành mức án 30 năm tù giam.