Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, quê Bắc Ninh) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Năm 2013, Tú là chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an TP Hà Nội. Đến tháng 2/2016, Tú xuất ngũ.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2018 đến tháng 11/2019, để có tiền tiêu xài, Tú tự giới thiệu là cán bộ công an, công tác tại Bộ phận An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài.

Tú còn bịa chuyện có quan hệ với nhiều lãnh đạo, có thể xin việc vào Bộ phận An ninh hàng không thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc - Cục Hàng không Việt Nam.

Ảnh minh họa

Tùy vị trí và nguyện vọng, Tú đưa ra các mức tiền khác nhau để “chạy việc”. Tin lời, 2 người đã đưa cho Tú tổng cộng 820 triệu đồng.

Trong số này, bà T. (SN 1971, ở Hà Nội) bị Tú chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Tú giới thiệu với bà T. rằng mình công tác tại Bộ phận An ninh soi chiếu sân bay quốc tế Nội Bài, có quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và có thể xin việc cho con trai bà.

Ban đầu, Tú nói chi phí xin việc khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, bị cáo nhiều lần yêu cầu bà T. đưa thêm tiền với các lý do như “cảm ơn sếp”, hồ sơ có vướng mắc cần “bôi trơn” hoặc cần tiền để nhận quyết định tuyển dụng.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019, bà T. nhiều lần đưa cho Tú tổng cộng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Tú không liên hệ với bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để xin việc mà dùng tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Để tạo lòng tin, Tú còn thuê người làm giả Quyết định tuyển dụng của Cảng vụ hàng không miền Bắc, rồi thông báo con trai bà T. sẽ phải tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ.

Sau đó, Tú tắt điện thoại, cắt liên lạc với bà T.

Với thủ đoạn tương tự, Tú chiếm đoạt của anh A. (SN 1992, ở Hà Nội) 320 triệu đồng. Số tiền này cũng được bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người khác và làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú 16 năm tù về hai tội danh nêu trên.