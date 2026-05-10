Ngày 10/5, Khaosod đưa tin Rattanarat Ueathaveekul (nghệ danh Ploy) vừa cạo tóc xuất gia trong không khí ấm cúng, giản dị bên gia đình và những người thân thiết.

Đáng chú ý, chị gái song sinh của nữ diễn viên là người trực tiếp thực hiện nghi thức cắt tóc cho em gái. Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt xúc động trước tình cảm gắn bó của 2 chị em.

Diễn viên Rattanarat Ueathaveekul và chị gái song sinh.

Trên mạng xã hội, chị gái của Ploy cũng đăng tải lời nhắn đầy tình cảm gửi đến em gái: “Xin hoan hỷ cùng Ploy. Hôm nay là ngày vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện”. Cô đồng thời chúc em gái tìm được sự bình yên và ánh sáng trên chặng đường phía trước.

Bên cạnh đó, chị gái nữ diễn viên tiết lộ pháp danh của cô là “Maechee Rattanasiri”.

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều nghệ sĩ cùng người hâm mộ đã để lại bình luận chúc phúc và gửi lời động viên đến Ploy trong hành trình tu tập mới.

Nữ diễn viên trước khi giải nghệ.

Rattanarat Ueathaveekul sinh năm 1985 tại Thái Lan, gia nhập làng giải trí từ sớm với vai trò người mẫu quảng cáo trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng phong cách nữ tính, cô thường đảm nhận hình tượng phụ nữ hiện đại, cá tính hoặc phản diện trên màn ảnh nhỏ.

Một số tác phẩm nổi bật của nữ diễn viên như Cuộc chiến thiên thần, Vợ cả, Hoa cam vàng, Bóng tối tình yêu...