Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Lê Thị Phi Khanh (43 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Phi Khanh là kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), được giao nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra và báo cáo các vấn đề tài chính liên quan đến tiền, tài sản, vật chứng do đơn vị quản lý.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ ngày 6/7/2021 đến 25/12/2024, Khanh đã nhiều lần lập hồ sơ, chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục THADS.

Bị cáo Lê Thị Phi Khanh tại phiên tòa. Ảnh: N.M

Khanh đã 19 lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), đến tài khoản của bà Lê Thị Thanh Tuyền tại Vietcombank Chi nhánh Huế.

Để thực hiện hành vi, Khanh làm giả các thủ tục gồm: quyết định chuyển tiền thi hành án, giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi.

Khanh soạn thảo nội dung trên máy tính, in tài liệu rồi cắt, ghép phần bên dưới của các quyết định, giấy chuyển tiền đã được lập trước đó. Sau đó, bị cáo scan thành bản hoàn chỉnh có nội dung, chữ ký của chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án và con dấu của đơn vị.

Từ các chứng từ giả, Khanh lập ủy nhiệm chi tương ứng rồi đưa lên hệ thống mạng Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện quy trình ký số.

Ngoài ra, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, khi chủ tài khoản không có mặt tại phòng làm việc, Khanh đã sử dụng máy tính và thiết bị ngoại vi để thực hiện ký số vào các Ủy nhiệm chi.

Sau khi được ký số, chứng từ được chuyển trên hệ thống, Kho bạc Nhà nước phê duyệt và thực hiện việc chuyển tiền.

Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: N.M

Bằng thủ đoạn trên, Khanh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Trong số tiền này, Khanh đưa cho bà Lê Thị Thanh Tuyền hơn 12 triệu đồng, số tiền còn lại bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, cơ quan điều tra xác định bà có hành vi nhận và chuyển tiền cho Khanh nhưng bị hạn chế khả năng nhận thức, đồng thời không biết số tiền được chuyển đến là tiền do phạm tội mà có. Vì vậy, hành vi của bà Tuyền không cấu thành tội phạm và không bị xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời khai của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.