Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 1/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an) mức án 29 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) nhận án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản. 15 bị cáo còn lại nhận án từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu có 4 đơn vị tham mưu chuyên môn và 7 đơn vị sản xuất kinh doanh, bao gồm Xí nghiệp X30.

Giai đoạn 2018-2024, ông Nguyễn Văn Hưng, khi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, đồng thời là Giám đốc Xí nghiệp X30, đã cùng ông Lê Tiến Quý và các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi sai phạm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Cụ thể, quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác an ninh bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các bị cáo không trực tiếp thực hiện theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí để rút tiền và chiếm đoạt.

Các bị cáo còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai và hạch toán đầy đủ nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, qua đó tạo nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.

Cựu tổng giám đốc không thừa nhận tội

Tại phiên tòa, ông Hưng cho rằng mình "không làm sai gì" và những lời khai của cấp dưới là vu khống, bịa đặt vì muốn đổ hết tội cho bị cáo.

Trong khi đó, cáo buộc và lời khai của các bị cáo khác thể hiện, để chiếm đoạt tài sản được giao quản lý, ông Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất, đồng thời để ngoài sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của ông Hưng gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của ông Hưng, bị cáo Quý đã thỏa thuận nâng khống giá trị nhiều hợp đồng để rút khoản tiền chênh lệch, qua đó giúp Hưng chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó Trưởng ban Kế toán - Tài chính Xí nghiệp X30) đã ký hợp thức các hồ sơ, chứng từ, gồm biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập - xuất kho, ủy nhiệm chi chuyển tiền cho doanh nghiệp dù biết giá trị thanh toán đã bị nâng khống.

Bị cáo Dung còn tham gia lập và thanh toán khống tiền lương, giúp sức cho việc rút và chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.

Về phần mình, bị cáo Ngô Văn Dẫn (cựu Phó trưởng Ban Kế hoạch - Kinh doanh Xí nghiệp X30) bị xác định đã hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 232; cùng nhân viên lập phương án kinh doanh khống, nâng khống giá trị các gói thầu của một số doanh nghiệp, qua đó giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền.