Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, do cần tiền tiêu, bà Nhung đã đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người.

Cụ thể, bà Nhung đưa ra thông tin về việc ngân hàng đang có các chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng hoặc lãnh đạo ngân hàng, với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn...

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Theo thông tin mà bà Nhung đưa ra, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo ngân hàng, không phát hành rộng rãi. Bị cáo đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình, sau đó sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi...

Đồng thời, bà Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng thanh lý bán đấu giá bất động sản là tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu. Nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà bà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo ngân hàng.

Cáo buộc cho rằng, thực tế, công ty trên do chính bà Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng giám đốc. Bà Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu.

Bà Nhung báo cho khách hàng thời gian ký quỹ ngắn, chỉ 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, sau đó khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10 - 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối mà bà Nhung đưa ra, bị cáo đã không thực hiện như cam kết. Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nhung còn bị cáo buộc làm giả 57 tài liệu của ngân hàng.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Trước yêu cầu điều tra bổ sung của tòa, phía VKS giữ nguyên quan điểm truy tố.

Theo VKS, quá trình điều tra, bà Nhung khai, tất cả các tài liệu có logo phiên hiệu ngân hàng là do bị cáo làm giả bằng cách tự tạo lập, điền thông tin khách hàng, scan hình dấu tròn đỏ của ngân hàng trên máy tính cá nhân và in ra, đưa cho các bị hại để họ tin tưởng chuyển tiền.

Có 5 sổ tiết kiệm bà Nhung chuyển cho ông D. và bà V. là do bà Nhung tự làm giả, tự tạo mẫu, logo ngân hàng, điền tên khách hàng, số tiền gửi… rồi in ra. Bị cáo tự ký tên phó giám đốc Chi nhánh và ký giả tên dưới các mục ghi trên tài liệu giả, sau đó lợi dụng khi nhân viên quản lý dấu không để ý đã tự cầm con dấu đỏ đóng dấu lên các sổ tiết kiệm do bị cáo làm giả kể trên mà không bị phát hiện.

Lưu ý áp dụng các biện pháp áp giải

Tại phiên tòa hôm nay vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo và nhiều bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Các luật sư bào chữa cho bị hại và người liên quan đề nghị hoãn phiên tòa, đồng thời, yêu cầu HĐXX triệu tập đại diện ngân hàng và người liên quan có tên Vũ Thị Thu Hồng vì cho rằng, người này là "mắt xích" quan trọng trong vụ án. Người bị hại đề nghị HĐXX triệu tập thêm những người "trung gian" mà họ cho rằng có dấu hiệu giúp bị cáo Nhung lừa đảo.

HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập thêm người liên quan và cho biết, sẽ lưu ý áp dụng các biện pháp áp giải đối với những người liên quan đã được tòa triệu tập nhiều lần mà không có mặt.