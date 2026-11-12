Hôm nay (12/11), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng hầu tòa về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với ông Lê Đức Giang còn có các bị cáo: Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn công ty) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (đều là lao động tự do) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm, bị cáo buộc trốn thuế.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó, ngày 29/10, vụ án được đưa ra xét xử, nhưng chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lê Quang Chiều đã quyết định cho hoãn phiên xử do vắng mặt 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vắng mặt bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do).

Sai phạm của cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Theo cáo buộc, tháng 4/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với Công ty Thanh Tâm, với trữ lượng được phép khai thác 557.431 m³, công suất 45.345 m³ mỗi năm, thời hạn đến ngày 26/6/2026.

Sau đó, UBND tỉnh điều chỉnh giấy phép, giảm trữ lượng được phép khai thác xuống còn 349.156 m³.

Ngày 12/9/2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm đại diện Công ty Thanh Tâm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản với ông Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát. Giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận là 62 tỷ đồng.

Sau đó, do có mối quan hệ với ông Lê Đức Giang, Tùng đến gặp, đề nghị cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ. Khi đó, ông Giang đồng ý và hướng dẫn Tùng liên hệ Sở TNMT, nói sẽ giúp đỡ.

Tùng đã gặp ông Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TNMT) và ông Nguyễn Văn Tâm (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh) thông báo việc đã được ông Giang đồng ý, đồng thời đề nghị tạo điều kiện nhận chuyển nhượng Mỏ số 2.

Ngày 5/10/2022, Tùng nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 đến Văn phòng UBND tỉnh. Ông Giang chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.

Theo cáo trạng, dù hồ sơ chuyển nhượng chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định, ông Hùng vẫn ký nháy văn bản do cấp dưới soạn thảo, trình Phó giám đốc Sở Phạm Văn Hoành ký gửi các sở, ngành lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa tại mỏ.

Sau khi kiểm tra thực địa và tổng hợp ý kiến của các đơn vị, ông Hùng hướng dẫn cấp dưới soạn văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Mỏ số 2. Khi trình văn bản, ông Hùng báo cáo ông Hoành rằng việc chấp thuận chuyển nhượng được thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngày 10/11/2022, ông Lê Đức Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát. Ngày 20/12/2022, ông Giang tiếp tục ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, với trữ lượng được phép khai thác 147.294 m³ cát ở thể tự nhiên.

Cáo buộc cho rằng, lượng cát được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt tại mỏ là 46.051,44 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88 m³ cát ở thể nở rời. Việc chấp thuận chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản của ông Lê Đức Giang vi phạm các quy định tại Điều 40, 41, 42, 55 và 65 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền bồi dưỡng, lễ, Tết cho một số người liên quan. Trong đó, Tùng đưa cho ông Lê Đức Giang 180 triệu đồng.