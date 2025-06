Ngày 14/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền (SN 1960).

Cùng bị khởi tố với ông Nguyễn Đức Quyền còn có 3 bị can khác là ông Hoàng Văn Thế, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (nay là Sở NN&MT) và 2 cựu cán bộ cũng thuộc Sở này.

Khu nhà hỗn hợp FLC thuộc Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa. Ảnh: CTV

4 bị can bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố để điều tra về sai phạm trong quản lý đất đai liên quan dự án Khu nhà hỗn hợp FLC tại Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa.

Được biết, tháng 5/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho FLC thực hiện dự án Khu nhà hỗn hợp FLC thuộc Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, gồm tòa nhà hỗn hợp cao 18 tầng (tại lô C5) và công trình hỗn hợp cao 6 tầng (tại lô C4) và các công trình phụ trợ kèm theo. Dự án sau đó được điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 291 tỷ đồng vào năm 2017, với thời gian thực hiện 3 năm.

Quá trình thực hiện dự án đã có nhiều sai phạm trong quá trình phê duyệt dự án, cấp đất thực hiện dự án không đúng quy định, không đúng với giấy phép quy hoạch và chủ đầu không thực hiện xây dựng theo tiến độ đã phê duyệt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.