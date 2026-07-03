Ngày 3/7, Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật - Quân khu 9) cho biết, vừa hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị ngoài phạm vi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân Võ Văn Bảy (49 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh An Giang), sau gần 3 tuần điều trị tích cực và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo bệnh viện, bệnh nhân Bảy có tiền sử cường giáp, rung nhĩ, suy tim và lao cột sống nhưng không điều trị thường xuyên, tự sử dụng thuốc không rõ loại. Khoảng 14 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng ăn uống kém, khó tiêu, mệt mỏi, đau vùng thượng vị nhưng không đi khám.

Đến ngày 12/6, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị và quanh rốn, buồn nôn, suy kiệt nặng, da xanh nhợt, phù hai chi dưới, lồi mắt, run tay, rối loạn nhịp tim, bụng chướng...

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan.

Bệnh viện Quân y 121 miễn 100% viện phí cho bệnh nhân Võ Văn Bảy. Ảnh: Phong Phú

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đại Nam, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Ngoại thận tiết niệu, cho biết bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu bằng kỹ thuật nội soi, đồng thời phối hợp hồi sức tích cực với nhiều chuyên khoa.

Bệnh nhân được áp dụng các phương pháp điều trị hiện đại như thay huyết tương để điều trị suy gan cấp, sử dụng kháng sinh, dinh dưỡng tích cực và điều trị các bệnh lý nền đi kèm.

Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường, vết mổ khô, đã cắt chỉ, bụng mềm và đủ điều kiện xuất viện trong ngày 3/7.

Theo Bệnh viện Quân y 121, thành công của ca bệnh là kết quả của quy trình chẩn đoán nhanh, chính xác, sự phối hợp đa chuyên khoa cùng các phương pháp điều trị tiên tiến, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch và hồi phục.

Tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, khoảng 60 triệu đồng ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế đã được Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 quyết định hỗ trợ toàn bộ do bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi hai con. Phần còn lại bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán.

Đại diện bệnh viện cho biết việc hỗ trợ viện phí không chỉ giúp người bệnh giảm gánh nặng kinh tế mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ quân y trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.