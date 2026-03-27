Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít).

Theo đó, khoảng 20h ngày 25/3, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962, ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Ngã Bảy trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Theo người nhà, số cá nóc nói trên được bắt trong trong vườn rồi rửa sạch, nấu canh chua, không qua sơ chế.

Có 4 người cùng ăn, mỗi người ăn từ 3-6 con. Sau khoảng 1 giờ, hai bệnh nhân nói trên xuất hiện tê môi, tê đầu ngón tay, triệu chứng tăng dần nên được đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến.

Rạng sáng 27/3, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm bệnh nhân thứ 3 là anh Đ.H.P. (sinh năm 1989, cùng địa phương) với biểu hiện tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.

Một trong các bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: BVCC

Cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc. Đến sáng cùng ngày, các bệnh nhân ổn định, được chuyển sang theo dõi tại Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng.

Đáng chú ý, các bệnh nhân cho biết từng nhiều lần ăn loại cá này trước đó nhưng không gặp vấn đề sức khỏe. Loại cá có kích thước nhỏ, da trơn, màu nâu hoặc xanh thẫm, có đốm hoa văn, thường được người dân địa phương gọi là cá lóc mít, sống ở ao, mương, rạch vùng sông nước miền Tây.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây thực chất là một dạng cá nóc - loài cá chứa độc tố cực mạnh Tetrodotoxin. Độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây liệt cơ, đặc biệt là cơ hô hấp và hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu. Tại Việt Nam ghi nhận hơn 70 loài cá nóc, nhiều loài có độc tính cao. Đặc biệt, trong mùa sinh sản (từ tháng 12 đến tháng 3), độc tố tập trung nhiều ở buồng trứng và gan, làm tăng nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, từ 10 phút đến vài giờ sau ăn. Bệnh nhân thường có biểu hiện tê bì quanh môi, lưỡi, mặt, sau đó liệt cơ toàn thân, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là liệt cơ hô hấp dẫn đến ngừng thở. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả các loại cá có hình dạng tương tự. Khi nghi ngờ ngộ độc sau ăn, cần nhanh chóng gây nôn nếu bệnh nhân còn tỉnh, có thể cho uống than hoạt tính và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, không tự ý điều trị tại nhà.