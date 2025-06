Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Tứ (SN 1968), xã Đông Minh, TP Thanh Hóa về tội “Nhận hối lộ”.

Ông Tứ khi đang còn làm Trưởng Công an huyện Quan Sơn. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra, ngày 17/3/2024, ông Lê Minh Tứ, chức vụ Trưởng Công an huyện Quan Sơn đã có hành vi nhận của 2 đối tượng một bộ bàn ghế bi (phay) trị giá 150 triệu đồng để tạo điều kiện cho khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Lò, thuộc địa bàn huyện Quan Sơn.

Được biết, ông Tứ sau đó được điều động về công tác tại một phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa cho đến khi bị khởi tố.

Trước đó, tháng 12/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan tới vụ việc trên.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.