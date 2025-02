Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) và Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Mót - cựu trưởng Công an TP Phú Quốc bị khởi tố vào đầu tháng 4/2024, hiện đang thi hành biện pháp ngăn chặn tạm giam. Trong khi đó, bị can Hằng bị khởi tố, tạm giam cuối tháng 5/2023. Hằng từng bị Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.

Bị can Lê Văn Mót lúc còn làm Trưởng Công an TP Phú Quốc. Ảnh: TL

Theo kết luận điều tra, giữa năm 2021, thông qua người quen, bị can Hằng quen biết, nhờ Mót giúp đỡ việc làm ăn tại Phú Quốc.

Tháng 11/2021, bà T.T.M.T. (ngụ TPHCM) có ý định mua 40ha tại xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc. Biết mảnh đất này chưa có giấy chứng nhận quyền sử đất (GCNQSDĐ) nên nhờ ông Mót tư vấn có làm được giấy tờ hay không. Ông Mót nói "có thể làm được" và giới thiệu Hằng với bà T. làm giấy tờ đất.

Tin tưởng ông Mót thời điểm đó là lãnh đạo Công an TP Phú Quốc nên từ tháng 11/2021-9/2022, bà T. đã chuyển cho Hằng gần 22 tỷ đồng nhưng Hằng không thực hiện.

Ngoài ra, bà T. trình bày có đưa tiền mặt trực tiếp và quà cho ông Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền là 3,5 tỷ đồng và 10.000 USD; chuyển khoản cho Hằng 800 triệu đồng đưa cho ông Mót mượn.

Trong quá trình nhận làm GCNQSDĐ cho bà T., Hằng và Mót phát hiện diện tích thực tế của mảnh đất trên dư ra 3ha so với nguồn gốc đất. Lúc này, các bị can bàn bạc, thống nhất bán cho 2 người đàn ông ở TPHCM để lấy 11 tỷ đồng.

Số tiền này Hằng khai đã rút tiền mặt, nhiều lần đưa cho ông Mót 7 tỷ đồng và chuyển cho ông này thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 2 bị can Mót và Hằng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, do nhà nước quản lý không thể làm GCNQSDĐ nhưng 2 bị can vẫn bán và nhận làm giấy cho 4 bị hại, nhằm chiếm đoạt gần 66 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Hằng còn có hành vi gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay rồi chiếm đoạt tiền của 6 bị hại, tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bị can Hằng chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, bị can Mót chịu trách nhiệm chung với Hằng số tiền gần 66 tỷ đồng.