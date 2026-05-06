Đại diện Ngân hàng số Cake và CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh công bố hợp tác mở rộng phân phối dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX. Ảnh: Hữu Tài

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, làm việc tự do và thương mại điện tử quốc tế ngày càng phát triển, nhu cầu nhận tiền từ nước ngoài tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn gặp khó khăn do quy trình phức tạp, thời gian xử lý kéo dài và thiếu điểm hỗ trợ trực tiếp.

Sự kết hợp giữa Cake - nền tảng ngân hàng số với năng lực công nghệ và đa dạng sản phẩm tài chính, và CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh - đơn vị sở hữu các chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh với mạng lưới phủ rộng, hướng tới giải quyết những rào cản này bằng trải nghiệm đơn giản và dễ tiếp cận hơn.

Cụ thể, người dùng có nhu cầu nhận tiền quốc tế đến cửa hàng Thế Giới Di Động hoặc Điện Máy Xanh gần nhất để được nhân viên hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký sử dụng dịch vụ Cake GlobalX ngay tại chỗ. Chỉ cần mang theo điện thoại và CCCD, nhân viên cửa hàng sẽ hỗ trợ khách hoàn tất các bước đăng ký trên ứng dụng Cake chỉ trong vài phút - hoàn toàn miễn phí, không cần đặt lịch trước. Không chỉ được hỗ trợ đăng ký sử dụng dịch vụ, sau khi tiền về tài khoản, khách hàng hoàn toàn có thể tiếp tục giao dịch rút tiền mặt ngay tại cửa hàng nhanh chóng theo chính sách của VPBank.

Khách hàng đăng ký dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại Điện Máy Xanh. Ảnh: Hữu Tài

Ông Nguyễn Hữu Quang - CEO Ngân hàng số Cake cho biết: “Hợp tác với hệ thống bán lẻ Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động là bước đi thiết thực giúp Cake mang dịch vụ nhận tiền quốc tế đến tận tay hàng triệu người Việt, từ các gia đình có người thân đang làm việc ở nước ngoài, đến freelancer, người bán hàng quốc tế và các cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Với Cake GlobalX, chúng tôi hướng đến một giải pháp nhanh, minh bạch và tối ưu chi phí, phù hợp với nhịp sống và nhu cầu ngày càng đa dạng của người Việt trong nền kinh tế toàn cầu”.

Về phía CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh, việc hợp tác đưa dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX vào hệ thống cửa hàng không chỉ giúp đa dạng hóa các dịch vụ tài chính tại điểm bán mà còn cho thấy sự am hiểu sâu sắc hành vi và nhu cầu của người dùng.

Sự hợp tác này cũng phản ánh xu hướng kết hợp giữa ngân hàng số và mạng lưới bán lẻ để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dùng. Thay vì chỉ hoạt động trên nền tảng số, các dịch vụ tài chính ngày càng được tích hợp với các cửa hàng vật lý, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa online và offline.

Với Cake GlobalX, Cake kỳ vọng không chỉ đơn giản hóa quy trình nhận tiền quốc tế mà còn góp phần đưa dịch vụ tài chính xuyên biên giới đến gần hơn với người dùng phổ thông, đặc biệt là nhóm freelancer, người bán hàng trực tuyến và các cá nhân có thu nhập từ nước ngoài.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai và nâng cao trải nghiệm dịch vụ, phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng trong kỷ nguyên số.