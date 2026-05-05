Thị trường phân hóa mạnh, “xanh vỏ đỏ lòng”, nhóm Vin kéo chỉ số

Phiên giao dịch ngày 5/5 ghi nhận một diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi chỉ số VN-Index tăng mạnh nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm giá. Cụ thể, trong phiên sáng, VN-Index tăng khoảng 15 điểm lên mức 1.869 điểm, cho thấy sự khởi sắc về mặt chỉ số. Tuy nhiên, đằng sau con số tích cực đó là một bức tranh phân hóa sâu sắc.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Các mã trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt tăng mạnh, trong đó cổ phiếu VIC tăng gần 5%, VHM tăng hơn 6%, VRE tăng gần 3% và VPL tăng gần 4%.

Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu còn lại lại chìm trong sắc đỏ. Số mã giảm giá áp đảo với hơn 400 cổ phiếu giảm tính đến cuối phiên sáng, và có tới 16/23 nhóm ngành đi xuống. Hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” – chỉ số tăng nhưng đa số cổ phiếu giảm – tiếp tục duy trì trong nhiều phiên gần đây.

Một điểm nhấn tiêu cực trong phiên là cú giảm sàn của cổ phiếu Novaland (NVL) sau chuỗi ngày tăng nóng trước đó. Diễn biến này cho thấy tâm lý chốt lời mạnh mẽ và rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu trong nhóm bất động sản. Ngoại trừ nhóm Vingroup, phần lớn cổ phiếu bất động sản đều suy yếu.

Tuy nhiên, thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Về cuối phiên chiều, một số cổ phiếu trụ cột khác đã đảo chiều tăng giá, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Các mã như VPB, VJC, STB, PLX, LPB và GAS đều bật tăng sau khi giảm trước đó. Ngoài ra, một số cổ phiếu như GEE, GEX, BSR, GMD cũng thu hút dòng tiền.

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình thấp, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng vào lúc 14h. Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng, tạo thêm áp lực lên thị trường.

Tới 14h30, chỉ số VN-Index tăng gần 17 điểm lên hơn 1.871 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch 5/5, chỉ số VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,12%) lên gần 1.874,85 điểm.

Tổng thể, phiên giao dịch 5/5 phản ánh rõ nét trạng thái phân hóa mạnh: chỉ số tăng nhưng không đại diện cho phần lớn cổ phiếu. Điều này cho thấy dòng tiền đang tập trung vào một số mã lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, thay vì lan tỏa rộng khắp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản vượt 35 tỷ USD. Ảnh: VIC

Triển vọng nhóm trụ cột, “họ Vin” và câu chuyện tài sản kỷ lục

Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu Vingroup không chỉ tác động đến thị trường mà còn tạo ra những thay đổi lớn về tài sản của các cổ đông lớn. Đáng chú ý nhất là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức tài sản hơn 35 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á.

Theo Forbes, tính đến ngày 5/5, tài sản của ông Vượng đạt khoảng 35,1 tỷ USD, xếp thứ 62 thế giới. So với tháng 3, khối tài sản này đã tăng thêm gần 9,7 tỷ USD – một mức tăng hiếm thấy trong thời gian ngắn. Động lực chính đến từ đà tăng mạnh của cổ phiếu Vingroup, khi giá cổ phiếu đã tăng khoảng 11 lần so với đầu năm 2025, lên mức hơn 219.000 đồng/cp.

Không chỉ ông Vượng, các thành viên trong gia đình cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể. Bà Phạm Thu Hương – vợ ông Vượng – sở hữu khoảng 3,8 tỷ USD, trong khi bà Phạm Thúy Hằng (em vợ) có khoảng 2,7 tỷ USD. Tổng thể, gia đình ông Vượng đang nằm trong nhóm những gia đình giàu có nhất khu vực.

Sự gia tăng tài sản này phản ánh niềm tin của thị trường vào triển vọng dài hạn của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và dịch vụ.

Về triển vọng chung, dù thị trường chứng khoán đang phân hóa và chịu áp lực ngắn hạn, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Moody’s gần đây đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, đồng thời giữ xếp hạng ở mức Ba2. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện niềm tin của quốc tế vào ổn định vĩ mô và cải cách thể chế.

Các yếu tố hỗ trợ bao gồm cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh. Ngoài ra, nền tảng tài khóa vững chắc với nợ công thấp và khả năng trả nợ tốt cũng giúp Việt Nam duy trì ổn định trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Đáng chú ý, bất động sản tiếp tục được xem là “động cơ” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với tỷ lệ đô thị hóa dự kiến tăng từ 40% lên 45% vào năm 2030, nhu cầu nhà ở sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Điều này mở ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các “ông lớn” có quỹ đất và năng lực triển khai dự án như Vingroup. Nếu chính sách tín dụng và pháp lý được tháo gỡ, dòng tiền có thể tiếp tục chảy vào lĩnh vực này, qua đó hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại. Các vấn đề trong hệ thống ngân hàng, áp lực từ thị trường bất động sản và những hạn chế về thể chế có thể ảnh hưởng đến triển vọng nâng hạng tín nhiệm trong tương lai. Ngoài ra, xu hướng bán ròng của khối ngoại và thanh khoản thấp cũng là những yếu tố cần theo dõi.

Trong bối cảnh đó, sự dẫn dắt của các cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là nhóm “họ Vin”, sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Không chỉ ảnh hưởng đến chỉ số, những cổ phiếu này còn phản ánh kỳ vọng của thị trường vào tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Phiên giao dịch ngày 5/5 vì thế không chỉ là một biến động ngắn hạn, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển dòng tiền và niềm tin của nhà đầu tư vào những “đầu tàu” thực sự của thị trường.