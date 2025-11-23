Thời tiết se lạnh, gió nhẹ lướt qua những đồi cỏ cháy mềm, du khách ngồi “chill” dưới tán thông… tất cả tạo nên khung cảnh bình yên trên đỉnh Phượng Hoàng vào mùa đẹp nhất trong năm.

Cách Hà Nội chỉ 135km, đỉnh Phượng Hoàng, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" của vùng Đông Bắc khi có những đồi cỏ sắc vàng cháy rực rỡ khi thời tiết chuyển lạnh, không gian bao la tựa tranh vẽ.

Đỉnh Phượng Hoàng đang vào mùa đẹp nhất trong năm khi thảm cỏ dần chuyển sang màu vàng

Đỉnh Phượng Hoàng, là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ yêu thiên nhiên và phiêu lưu. Với độ cao gần 500m, nơi đây mang đến khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng, và không khí trong lành, hoàn hảo để “refresh” sau những ngày làm việc căng thẳng.

Có lẽ thứ nhiều nhất ở đây là cỏ, gió và những cây thông cô đơn, tất cả kết hợp lại tạo nên sự mênh mông, mềm mượt, khiến đỉnh Phượng Hoàng giống như vùng thảo nguyên yên bình.

Những thảm cỏ vàng óng, thông 'cô đơn' len lỏi tạo khung cảnh đẹp nao lòng

Đỉnh Phượng Hoàng vào mùa cỏ cháy mang một vẻ đẹp đặc trưng đến mức chỉ cần đứng giữa không gian ấy, người ta như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.

Những sườn đồi vốn xanh mướt nay chuyển sang màu vàng cam rực rỡ. Lớp cỏ cháy khô xào xạc dưới chân, ánh lên sắc đồng khi nắng sớm chiếu xuống.

Từng mảng cỏ dài nghiêng theo gió, tạo thành những gợn sóng mềm mại cuộn trào trên triền núi, như một biển vàng bất tận.

Gia đình anh Vũ Tuấn Anh nhiều lần tới đỉnh Phượng Hoàng nhưng mỗi lần đi lại là một trải nghiệm mới mẻ khi quanh năm nơi đây đều đẹp

Không khí lúc này vừa se lạnh vừa trong trẻo, mang theo mùi ngai ngái của cỏ khô hòa lẫn hơi sương phảng phất. Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng dịu dàng dát vàng cả không gian, làm nổi bật đường sống lưng núi uốn lượn mềm như dải lụa.

Cỏ ngả vàng như tấm đệm mềm mại lưng chừng núi

Đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy không chỉ đẹp, nó còn gợi cảm giác tự do mãnh liệt, khiến du khách khi tới đây vừa muốn hít căng lồng ngực cái nồng nàn của núi non, vừa muốn đứng yên thật lâu để lưu lại khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có trong phim điện ảnh.

Một nơi để tìm kiến sự bình yên trong tâm hồn của mỗi du khách

Có nhiều du khách chọn tới đây một mình để thỏa đam mê khám phá thiên nhiên

Số khác đi theo gia đình để có những trải nghiệm rời xa thành thị đông đúc

"Đà Lạt thu nhỏ" của vùng Đông Bắc với khung cảnh nào cũng đẹp

Tại đây, du khách có đầy đủ dịch vụ cắm trại nếu có nhu cầu