Dạ lý hương có hoa nhỏ màu trắng ngà, thường tỏa hương ngọt và khá mạnh khi đêm xuống. Loài cây này được nhiều người trồng làm cảnh, nhưng cần chọn vị trí phù hợp bởi hương thơm có thể gây khó chịu với người nhạy cảm.

Có những loài cây không nổi bật bởi sắc hoa rực rỡ nhưng vẫn thu hút nhờ hương thơm đặc trưng. Dạ lý hương (Cestrum nocturnum) là một trong số đó. Khi trời tối, những chùm hoa nhỏ bắt đầu tỏa hương, khiến không gian xung quanh trở nên đậm mùi hương hoa.

Hoa nhỏ, hương thơm lan tỏa về đêm

Dạ lý hương là cây bụi thân gỗ, có thể phát triển cao vài mét nếu được trồng trong điều kiện phù hợp. Cây có cành phân nhánh, lá xanh bóng và thường giữ lá quanh năm ở vùng khí hậu nhiệt đới.

Hoa dài như chiếc phễu, ban ngày khép hờ, chỉ khi đêm xuống mới bung nở trắng xóa, từng chùm từng chùm buông rủ xuống như những chiếc chuông nhỏ.

Kích thước hoa khá nhỏ, không nổi bật về hình thức nhưng có hương thơm rõ rệt khi trời tối. Đây cũng là đặc điểm khiến loài cây được nhiều người yêu thích và trồng trong sân vườn, ban công.

Trong quan niệm phong thủy của một số người, dạ lý hương tượng trưng cho sự bình yên, may mắn và tài lộc.

Với những người yêu thích mùi hương tự nhiên, một chậu dạ lý hương đặt ở sân hoặc hiên nhà có thể tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Tuy nhiên, mức độ cảm nhận hương thơm tùy thuộc vào sở thích và độ nhạy cảm của mỗi người. Khi cây nở nhiều hoa, mùi hương có thể khá nồng, không phù hợp với những người nhạy cảm với mùi thơm.

Điều đặc biệt khiến dạ lý hương được nhiều gia đình, đặc biệt là những người yêu không gian sống xanh, ưa chuộng chính là khả năng xua đuổi côn trùng tự nhiên. Hương thơm nồng nàn về đêm của loài hoa này là “khắc tinh” của muỗi, ruồi, bướm đêm và nhiều loại côn trùng gây hại khác.

Trong phong thủy, dạ lý hương không chỉ là cây cảnh đẹp mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Loài hoa này tượng trưng cho sự bình yên, may mắn và tài lộc. Hương thơm về đêm giúp mang lại cảm giác an yên, ấm áp cho gia chủ.

Nhiều người tin rằng, trồng dạ lý hương trước nhà sẽ giúp gia đình êm ấm, công việc thuận lợi.

Hoa dạ lý hương chỉ nở về đêm, tỏa hương thơm nồng nàn.

Cách trồng và chăm sóc dạ lý hương

Dạ lý hương ưa nắng, chịu hạn tốt, lại rất dễ chăm. Chỉ cần đất tơi xốp, thoát nước tốt, tưới nước vừa phải và đặt ở nơi có ánh sáng, cây sẽ khỏe mạnh, ra hoa đều đặn quanh năm.

Cây có thể trồng trong chậu, trong bồn hoặc trồng trực tiếp ở sân vườn, tùy không gian. Với những gia đình bận rộn, dạ lý hương là lựa chọn tối ưu, lại dễ chăm.

Dù vậy, để cây phát huy tối đa vẻ đẹp và hương thơm, gia chủ cần lưu ý:

Khi trồng trong chậu, người trồng nên chọn chậu có lỗ thoát nước, tưới vừa phải và điều chỉnh lượng nước theo thời tiết, độ ẩm của đất. Cây có thể được trồng bằng cách giâm cành hoặc gieo hạt.

Nếu trồng trong sân vườn, nên chọn vị trí thông thoáng, không quá gần cửa phòng ngủ hoặc nơi gia đình thường xuyên ngồi nghỉ vào buổi tối. Cây có thể phát triển thành bụi khá lớn nên cần cắt tỉa định kỳ để giữ dáng và kiểm soát kích thước.

Ngoài ra, nên đặt chậu dạ lý hương ở vị trí hợp lý, xa tầm tay trẻ nhỏ và vật nuôi; tránh để vô tình ăn phải lá, hoa do các bộ phận của cây có độc tính.