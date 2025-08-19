Sáng 19/8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi công Khu Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 79.790 tỷ đồng, quy mô hơn 76,9 ha, xây dựng trên khu đất Công viên Châu Á (cũ), phường Hòa Cường.

Dự án sở hữu vị trí “kim cương” ven sông Hàn, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, được định vị là “sân khấu pháo hoa mới” của thành phố.

Theo quy hoạch, đây sẽ là điểm đến vui chơi, mua sắm, giải trí tầm cỡ quốc tế, bao gồm công viên văn hóa, nhà hát 4.000 chỗ, bảo tàng, trung tâm triển lãm, khu thương mại - dịch vụ và phố kinh tế đêm.

Khu vực triển khai dự án nằm bên sông Hàn. Ảnh: H.G

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng, cao 408m, khi hoàn thành sẽ trở thành công trình cao thứ hai Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 (TPHCM).

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng, đỉnh tháp là không gian triển lãm tạo hình ngọn lửa, với khoảng trống vòng cung để ánh mặt trời xuyên qua như “ngọn hải đăng” dẫn đường.

Tòa tháp tích hợp nhiều tiện ích: khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, khu hội nghị - sự kiện... được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của miền Trung.

Phối cảnh siêu dự án. Ảnh: G.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, sau khi hợp nhất địa giới với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, được định hướng phát triển với hai quy hoạch đột phá: Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam và Trung tâm tài chính quốc tế.

“Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm, khai mở dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, khẳng định vị thế Đà Nẵng là thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư”, ông Minh nói.