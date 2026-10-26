Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định khai trừ Đảng nhiều đảng viên vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật, trong đó có những trường hợp bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án.

Thành ủy Đà Nẵng vừa thông tin về kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp, UBKT Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với các đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Cụ thể, các đảng viên bị kỷ luật gồm bà Trịnh Thị Tình - Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Điện lực Liên Chiểu, các ông Nguyễn Văn Ái và Nguyễn Châu - đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Kỳ họp thứ 17 của UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: UBKT

Đồng thời, UBKT Thành ủy quyết định khai trừ Đảng đối với ông Đoàn Kim Nhu - đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang; các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp - đảng viên Chi bộ thôn Long Thành; ông Nguyễn Hữu Nhiên - đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền; ông Võ Hữu Dũng - đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây; ông Nguyễn Văn Chức - đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, phường Điện Bàn Bắc.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Thành ủy Đà Nẵng xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Văn phòng Thành ủy; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác tài chính Đảng tại các Đảng ủy phường, xã Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú, Thăng Trường. Việc kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí Thường trực Đảng ủy tại những địa phương này cũng được kiểm tra.

UBKT Thành ủy đồng thời xem xét kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại các xã Quế Sơn, Nam Phước, Tây Hồ, Hương Trà, Nam Trà My, Khâm Đức, Avương và Bến Giằng.

Nội dung giám sát gắn với trách nhiệm của bí thư, phó bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND các xã. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại xã Bến Hiên cũng được giám sát, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng và đảng viên còn một số hạn chế, khuyết điểm. Cơ quan này đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục theo tinh thần “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời báo cáo kết quả về UBKT Thành ủy.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến việc làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định. Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.