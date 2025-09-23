Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, quy mô khoảng 172 ha (gồm 146 ha vùng đất và gần 26 ha vùng nước trước bến), với công suất thiết kế tổng thể khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương 74 triệu tấn/năm). Riêng giai đoạn đến năm 2030, công suất dự kiến đạt 14,25-36,3 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch, cảng sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu đến 18.000 TEU. Ngoài ra, dự án còn bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn để gom/chia hàng, góp phần giảm tải cho đường bộ và chi phí logistics.

Khu vực triển khai dự án nằm ở phường Hải Vân.

Khu vực hậu phương cảng sẽ được đầu tư hệ thống kho, bãi chứa container, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút, văn phòng điều hành, khu xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đặc biệt, dự án bố trí khu bãi tập kết hàng hóa phục vụ đường sắt kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, bảo đảm liên kết trong vận tải đa phương thức.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,76 tỷ USD), trong đó vốn góp khoảng 9.053 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển.

Dự án dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2036. Giai đoạn 1 (2025-2028), nhà đầu tư sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng để mở rộng toàn bộ dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng đồng bộ các bến cảng container và hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Dự án bến cảng Liên Chiểu gồm hai hợp phần. Trong đó, hợp phần A - cơ sở hạ tầng dùng chung, với tổng mức đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương và thành phố, đã khởi công từ cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Hợp phần B sẽ được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân để xây dựng các bến cảng còn lại.