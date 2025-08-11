Ngày 11/8, Sở Y tế Đà Nẵng ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu).

Theo Sở Y tế, cơ sở này không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Thời hạn đình chỉ 4 tháng kể từ ngày ký, trong thời gian này phòng khám phải khắc phục tồn tại theo yêu cầu. Nếu quá thời hạn mà không khắc phục, Sở sẽ thu hồi giấy phép hoạt động đã cấp.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 148,5 triệu đồng đối với phòng khám này. Qua kiểm tra, đơn vị này có các hành vi vi phạm như: Không thực hiện đúng cam kết xử lý chất thải theo đăng ký môi trường; Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; Khu vực lưu giữ chất thải không đạt yêu cầu kỹ thuật...

Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Điều tra của cơ quan Công an cho thấy, phòng khám thuộc pháp nhân Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng, chuyên các dịch vụ như cắt bao quy đầu, điều trị yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…

Phòng khám bị phát hiện tuyển bác sĩ “ma” – chỉ đăng ký trên giấy tờ nhưng không trực tiếp khám chữa; thuê nhân viên không có bằng cấp, thậm chí có người chưa học hết lớp 12, giả danh bác sĩ khám bệnh và ra y lệnh.

Ngoài ra, cơ sở này còn chỉ đạo nhân viên “vẽ” bệnh, thổi giá gói dịch vụ, cung cấp thông tin sai về các thủ thuật để khiến khách hoang mang, chọn dịch vụ giá cao gấp nhiều lần thực tế.

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 người (4 người bị bắt tạm giam) gồm quản lý nhân sự và nhân viên phòng khám để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.