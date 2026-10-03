Từng được xem là một dự án mạo hiểm nhưng Marina Bay Sands sau đó đã chứng minh vị thế khu phức hợp nghỉ dưỡng có mức sinh lời hàng đầu thế giới. Giờ đây, quần thể Da Nang Downtown được kỳ vọng sẽ viết tiếp câu chuyện hành công đó tại Việt Nam.

Marina Bay Sands: Từ khoản đầu tư mạo hiểm đến biểu tượng sinh lời toàn cầu

Ngay từ giây phút công bố đến sau hơn 15 năm vận hành, Marina Bay Sands (MBS) vẫn luôn gắn với những cụm từ mô tả kịch tính: xây dựng tốn kém bậc nhất, khoản đầu tư mạo hiểm bậc nhất và có tỷ suất sinh lời cao bậc nhất thế giới...

Năm 2006, Tập đoàn Las Vegas Sands khởi công MBS trong bối cảnh du lịch Singapore đang trên đà sụt giảm. Và phần còn lại là lịch sử của cả công trình này lẫn ngành du lịch quốc đảo sư tử.

Tổ hợp giải trí phức hợp khai trương vào năm 2010 trên diện tích 15,5ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ USD. MBS sở hữu quần thể kiến trúc đỉnh cao: ba tòa tháp 55 tầng, bể bơi vô cực dài 340m hình chiếc thuyền ngự trên đỉnh cao 200m; bảo tàng hình bông hoa sen; sòng bạc hiện đại với 500 bàn chơi và 1.600 máy đánh bạc; nhà hát đẳng cấp quốc tế; trung tâm hội nghị, triển lãm và mua sắm quy tụ các thương hiệu danh tiếng...

Bên cạnh tượng sư tử biển quen thuộc, Marina Bay Sands trở thành hình ảnh đại diện cho diện mạo hiện đại của Singapore (Nguồn: Magnific)

MBS đã định hình khái niệm "thành phố không ngủ" khi đón trung bình gần 38 triệu lượt khách/năm tính đến năm 2025, lợi nhuận trước thuế ước tính 2 tỷ USD/năm và tạo ra gần 12.000 việc làm trực tiếp. MBS còn trở thành hình ảnh nhận diện của Singapore trên bản đồ thế giới, trở thành công trình điểm đến mang tính kiểu mẫu.

Da Nang Downtown và MBS: Sự đồng điệu trong vị trí và định hướng khai thác

Da Nang Downtown được Sun Group kiến tạo với tầm nhìn trở thành Marina Bay Sands thứ 2 khi dự án sở hữu những ưu thế tương đồng với biểu tượng của quốc đảo sư tử.

Nếu MBS tọa lạc ngay trung tâm vịnh Marina, bao quanh bởi trung tâm tài chính, thương mại và các công trình biểu tượng của Singapore, thì Da Nang Downtown nằm ở vị trí “trái tim” ngay bên bờ sông Hàn - nơi quy tụ các công trình biểu tượng, điểm đến văn hóa, du lịch và chuỗi sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Song hành cùng lợi thế vị trí, thành công của MBS còn đến từ cách khai thác không gian vịnh Marina để định hình đường chân trời (skyline) của quốc đảo. Tương tự, Da Nang Downtown tận dụng trọn vẹn đoạn sông Hàn thơ mộng giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, quy hoạch thành chuỗi phố thương mại và không gian trải nghiệm sống động để biến dòng sông thành linh hồn trong hành trình của du khách.

Quần thể Da Nang Downtown có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng trên quy mô gần 77 ha, ôm trọn dải đất ven sông Hàn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên Sơn. Ảnh phối cảnh

Mô hình quần thể đa trải nghiệm chuẩn quốc tế

Lấy cảm hứng từ mô hình quần thể lưu trú, giải trí, mua sắm và hội nghị khép kín của MBS, Da Nang Downtown được định hình như một quần thể đa chức năng hiện đại. Dự án tích hợp đồng bộ giữa trung tâm thương mại, nhà hát Opera 4.000 chỗ ngồi, phố đi bộ hoạt động 24/7 và là điểm hẹn của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF.

Da Nang Downtown còn sở hữu tòa Landmark cao 69 tầng - chạm mốc 408m cao bậc nhất miền Trung, được lấy cảm hứng cách điệu từ tà áo dài Việt Nam, hứa hẹn trở thành nhận diện thế hệ mới cho sông Hàn.

Để bảo chứng tầm vóc toàn cầu, Da Nang Downtown hợp tác với ba tên tuổi hàng đầu thế giới bao gồm: Kohn Pedersen Fox (KPF, Mỹ) tư vấn quy hoạch tổng thể; EDSA (Mỹ) thiết kế cảnh quan; ECA2 (Pháp) sáng tạo các show nghệ thuật nước, lửa và ánh sáng.

Không dừng lại ở vai trò một điểm check-in, Da Nang Downtown được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của hàng chục triệu lượt du khách đến với thành phố biển. Ảnh phối cảnh

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, thành phố Đà Nẵng định hướng rõ yêu cầu cấp thiết về việc phát triển các phức hợp giải trí và kinh tế đêm. Trong bức tranh phát triển của Đà Nẵng, Da Nang Downtown được kỳ vọng là điểm nhấn, trở thành điểm đến đón dòng khách du lịch, lưu trú cho cả khu vực Hòa Cường và trung tâm thành phố.

Hà Liên