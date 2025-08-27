Ngày 27/8, TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công, khởi động cụm 3 dự án dưới chân núi Bà Nà với tổng vốn hơn 52.000 tỷ đồng, gồm: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Tuyến cáp treo số 9 và Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ.

Các dự án này do Sun Group làm chủ đầu tư.

Trong đó, Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ rộng 806 ha, tổng mức đầu tư 52.000 tỷ đồng, bao gồm khu đô thị - nghỉ dưỡng tại chân núi với công viên giải trí đa dạng, nhà ở thấp tầng, biệt thự triền núi, tổ hợp golf; cùng khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi với khách sạn, trung tâm hội nghị, khu vui chơi và nhà biểu diễn đa năng 5 sao.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng, quy mô 90 ha. Dự án có tổng vốn hơn 808 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm, tập trung vào du lịch sinh thái, y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo quy hoạch, toàn bộ Khu thương mại tự do Đà Nẵng có diện tích 1.881 ha với 7 vị trí không liền kề, hướng đến trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực, tích hợp sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ và công nghệ cao.

Còn tuyến cáp treo Bà Nà số 9 với chiều dài tuyến một chiều 5.879m, gồm 154 cabin, công suất 2.900 người/giờ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc khởi động dự án tại khu chức năng vị trí số 5 có ý nghĩa kích hoạt Khu thương mại tự do Đà Nẵng, mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, củng cố vai trò cửa ngõ giao thương miền Trung, từng bước trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông cho biết, sau khi hợp nhất, không gian địa lý của Đà Nẵng đã mở rộng gấp 10 lần, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Các dự án thuộc quần thể Bà Nà - Suối Mơ sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch đẳng cấp, hướng tới mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.