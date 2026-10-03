Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết, hơn 5.000 dự án, với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng đang vướng mắc cần được tháo gỡ để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 3/10, TP Đà Nẵng tổ chức tái khởi động dự án Khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City) sau hơn một thập kỷ đình trệ do những vướng mắc, sai phạm trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Thủ tướng, việc tái khởi động Golden Hills City là dấu mốc thiết thực, góp phần cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển tại Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung.

“Với tinh thần xuyên suốt là kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý những tồn tại, vướng mắc trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết, theo thống kê của 34 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, cả nước hiện có hơn 5.000 dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, kéo dài. Trong đó, gần 4.000 dự án đã được các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xử lý; hơn 1.300 dự án đang được chỉ đạo xử lý và 158 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng được đưa vào sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án.

Phó Thủ tướng nhìn nhận việc tháo gỡ khó khăn theo báo cáo chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng là biến các cơ chế, chính sách thành kết quả cụ thể, đưa dự án thực sự tái khởi động, thay vì chỉ giải quyết xong các thủ tục.

Chính phủ sẽ lập các đoàn công tác để cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Đà Nẵng trong phối hợp với Trung ương và các cơ quan liên quan để giải quyết những tồn tại của dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo về tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; chủ động tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, không để các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn bị cản trở bởi quy định, thủ tục hành chính. Đà Nẵng không để những sai sót của chính quyền các cấp làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.

Khu đô thị sinh thái Golden Hills City bỏ hoang hơn một thập kỷ được tái khởi động trở lại.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong quá trình phát triển, thành phố có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Theo ông Hùng, các cơ chế đặc thù của Trung ương đã tạo cơ sở pháp lý để thành phố xử lý các vướng mắc. Thành phố rà soát, phân định trách nhiệm, xác định tiến độ và tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể.

“Việc tái khởi động dự án mở ra kỳ vọng mới, khơi thông nguồn lực đầu tư bị ách tắc lâu nay”, ông Hùng nói.

Dự án Golden Hills City do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển là Công ty CP Tập đoàn KITA Group có quy mô hơn 335ha, nằm trên địa bàn phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư được nâng lên gần 15.500 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án được áp dụng cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các vướng mắc theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án tồn đọng kéo dài tại TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.