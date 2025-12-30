Dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills City nằm ở phía tây bắc TP Đà Nẵng (phường Hải Vân và Liên Chiểu), có quy mô hơn 342ha, tổng vốn hơn 4.400 tỷ đồng do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư, với hàng trăm căn biệt thự, nhà phố liền kề.

Dự án được phê duyệt lần đầu vào năm 2008 với tên gọi Khu đô thị Thủy Tú, sau đó được đổi tên thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú. Đến năm 2013, dự án chính thức mang tên Golden Hills City.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu thương mại - dịch vụ với các tòa nhà cao từ 15-40 tầng, khu biệt thự với 485 căn biệt thự đơn lập, 360 căn biệt thự song lập cùng khu căn hộ cao cấp.

Khu đô thị sinh thái Golden Hills City nằm bên sông Cu Đê.

Ghi nhận của PV ngày 29/12 cho thấy, tại dự án hiện có hàng trăm căn biệt thự, nhà phố trong tình trạng thi công dang dở rồi bỏ hoang. Nhiều dãy nhà mới xây phần thô, chưa lắp cửa, hạ tầng bên trong xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.

Một số khu vực trở thành nơi trồng cỏ, chăn thả gia súc, trong khi chỉ một phần nhỏ đã có người dân vào sinh sống.

Hàng trăm căn biệt thự, nhà phố đang thi công dang dở, bỏ hoang lâu ngày.

Hệ thống đường xá, cây xanh tại dự án đã hoàn thiện. Một số khu, dân cư đã vào sinh sống, còn lại là những khu đất trống phủ cỏ dại.

Mới đây, ngày 26/12, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra đối với dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City. Theo kết luận, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, UBND TP Đà Nẵng đã không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất, không đánh giá, so sánh năng lực của các đơn vị quan tâm, vi phạm quy định về phát triển khu đô thị mới.

Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, chủ đầu tư chỉ báo cáo vốn hơn 866 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư theo quy định. Việc cấp phép cũng không lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan.

Quy hoạch chi tiết dự án phải điều chỉnh tới 16 lần do phê duyệt ban đầu chưa phù hợp quy hoạch chung, thiếu nhiều chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ việc bàn giao khoảng 45,91ha đất ngoài ranh giới dự án; diện tích ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư và các quyết định giao đất sau đó chênh lệch hơn 39ha so với ranh giới phê duyệt ban đầu nhưng không được rà soát, xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, có 129,22ha đất trồng lúa chưa được quản lý, sử dụng đúng quy định, dẫn đến chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.

Nhiều diện tích đất chỉ đổ cọc bê tông và chưa có dấu hiệu tái khởi động.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan theo từng thời kỳ; đồng thời khắc phục triệt để các tồn tại, vi phạm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị thu hồi khoảng 45,91ha đất nằm ngoài ranh giới dự án; rà soát, xác định chính xác tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản chậm nộp đối với 129,22ha đất lúa để thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.

Đối với chủ đầu tư, Công ty CP Trung Nam phải nghiêm túc khắc phục các tồn tại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và hoàn trả diện tích đất sử dụng ngoài ranh giới.

Biệt thự, nhà phố liền kề tại dự án trở thành nơi trồng cỏ.

Nhiều khu vực tại dự án trở thành nơi chăn thả gia súc.

Liên quan đến kết luận thanh tra, Công ty CP Trung Nam cho biết phần diện tích 45,91ha ngoài ranh giới dự án không được doanh nghiệp giới thiệu ra thị trường, do đó việc quản lý thuộc thẩm quyền chính quyền địa phương. Doanh nghiệp khẳng định đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định.

Theo Trung Nam, kết luận của Thanh tra Chính phủ là cơ sở quan trọng để xử lý dứt điểm các tồn tại tại dự án Golden Hills City, hoàn thiện pháp lý theo tinh thần Quyết định 751 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó tránh lãng phí đất đai và huy động nguồn lực phát triển.