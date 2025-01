Trẩy hội tưng bừng tại “thủ phủ miền Trung”

Nếu như có một cuộc bình chọn những điểm đến “bận rộn” bậc nhất miền Trung đầu xuân thì Đà Nẵng là cái tên không thể thiếu. Bởi ngay từ lúc này, những chặng bay “chủ lực” đến thành phố sông Hàn dịp Tết đều đã có tỷ lệ đặt chỗ tăng chóng mặt, lấp đầy trên 80%.

Bà Nà chào xuân bằng hàng loạt lễ hội hoa đặc sắc. Ảnh: Sun World

Tại Sun World Ba Na Hills, những ngày đầu năm sẽ là “tâm điểm” hội hè đúng nghĩa với chuỗi Lễ hội hoa mặt trời bao gồm Lễ hội hoa xuân, Lễ hội hoa hướng dương, Lễ hội hoa hồng được tổ chức “dài hơi” từ Tết Nguyên Đán đến hết tháng 5/2025.

Sun World Ba Na Hills sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết đặc sắc. Ảnh: Sun World

Những điểm nhấn của mùa Tết năm nay như gian hàng chợ Tết đặc sản các vùng miền, hoạt động xin chữ ông đồ, gói bánh chưng, bánh tét cũng sẽ được tổ chức để đem hương vị mùa xuân về với xứ sở triệu niềm vui. Trong khi nếu muốn đi lễ cầu một năm mới bình an, du khách có thể ghé đến khu vực chùa Linh Ứng Bà Nà dâng hương.

Danang Downtown. Ảnh: Sun World

Một điểm đến cũng sôi động không kém tại Đà thành là Danang Downtown. “Vũ trụ giải trí” này sẽ mở cửa miễn phí chào đón du khách đến đón lộc Tết với những phần quà may mắn, trẩy hội cùng cổ phục Việt; trải nghiệm các hoạt động dân gian như xin chữ ông đồ, gói bánh chưng, bánh tét hay dạo chợ Tết với các sản vật đa vùng miền.

Từ Tây Ninh đến Phú Quốc, Tết miền Nam vui quên lối về

Chưa bao giờ lọt khỏi danh sách top điểm đến hút khách nhất Nam Bộ dịp Tết chính là núi Bà Đen, Tây Ninh.

Núi Bà Đen thu hút du khách với sắc hoa rực rỡ. Ảnh: Sun World

Năm nay, về Núi Bà hành hương, chiêm bái chùa Bà, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn hay Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới cầu cho một năm bình an và nhiều hỷ lạc, du khách cũng sẽ được trải nghiệm hàng dài các hoạt động chào xuân đầy sôi động trong không gian ngập tràn sắc hoa xuân.

Hội xuân Núi Bà là “điểm hẹn” du xuân của nhiều du khách. Ảnh: Sun World

Ngay từ ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), Hội xuân Núi Bà Đen sẽ được khai hội với những chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi và màn bắn pháo hoa rực rỡ từ độ cao 986m. Đây cũng là dịp mà những năm gần đây, đỉnh núi Bà Đen thường được du khách “rỉ tai” nhau nhất định phải đến check-in đầu xuân khi sở hữu 15.000 bông tulip với 8 màu khác nhau và liên tục chăm sóc, thay mới với mong muốn mang đến một trải nghiệm mới lạ và niềm vui cho du khách

Tiếp đến, dù mới trải qua một mùa Tết Dương lịch cháy phòng, cháy vé nhưng hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới - Phú Quốc cũng được dự báo sẽ có một Tết Ất Tỵ không kém phần rực rỡ khi đến nay, nhiều chặng bay Hà Nội - Phú Quốc đã hết hạng vé phổ thông.

Thị trấn Hoàng Hôn là “thiên đường” trải nghiệm từ ngày đến đêm. Ảnh: Sun World

Bởi vậy, một “thiên đường” trải nghiệm từ ngày đến đêm, từ tinh hoa thế giới đến bản sắc Việt Nam cùng 2 màn pháo hoa mãn nhãn hàng đêm đã sẵn sàng đón chào các du khách gần xa tại Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town. Đặc biệt, vào đêm Giao thừa (28/1), Thị trấn Hoàng hôn sẽ thết đãi du khách màn bắn pháo hoa dài nhất và rực rỡ nhất trong năm, với 3 lần liên tiếp vào 19h45, 21h và thời khắc chuyển giao năm mới Ất Tỵ.

Không chỉ là “đại tiệc thịnh soạn” của những góc check-in đậm chất Ý, biểu tượng Cầu Hôn hay loạt show diễn đẳng cấp như Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the Sea, Nụ hôn của biển cả - Kiss of the Sea mà sắc màu dân gian cũng sẽ được đưa tới show diễn Rối Việt tại Nhà hát À Ơi để biến Sunset Town thực sự trở thành điểm hẹn của nghệ thuật và lễ hội.

Địa chỉ ẩm thực uống bia xem bắn pháo hoa đặc sắc tại Sun Bavaria GastroPub. Ảnh: Sun World

Cũng tại Thị trấn Hoàng hôn, các trải nghiệm về đêm tại chợ đêm bên biển Vui Phết hay thưởng thức ly bia thủ công thượng hạng, ẩm thực đặc sắc và ngắm pháo hoa tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub đều được dự đoán sẽ “leo top” trong danh sách không thể không thử của nhiều du khách.

Du khách tận hưởng bãi tắm riêng và thức uống thượng hạng tại Ciao Beach Club. Ảnh: Sun Group

Từ Thị trấn Hoàng hôn, trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, đón chờ du khách tại hòn đảo được ví như một tiểu Phú Quốc sẽ không chỉ là Sun World Hon Thom với biển xanh cát trắng nắng vàng, loạt trò chơi tại công viên nước Aquatopia hay Exotica Village mà dịp đầu năm nay, câu lạc bộ giải trí đẳng cấp bên biển Ciao Beach Club cũng đã mở cửa đón khách từ ngày 10/1, làm phong phú thêm bộ sưu tập giải trí đẳng cấp tại “Đảo Thiên Đường”.

Tết đa phong cách ở Đà Nẵng, Tết may mắn ở Tây Ninh hay vui chơi giải trí bất tận ở Phú Quốc, mỗi phong cách đón Tết ở mỗi điểm đến đều sẽ đem tới cho bạn những khoảnh khắc thú vị.

Lệ Thanh