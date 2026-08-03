1. Đặc sản nào ở Hà Nội có vòng đời ngắn chỉ 1 tiếng?
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Con vờ
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Con vờ (hay còn gọi là con vờ vờ, con vật vờ) là loài côn trùng sống ở nơi đất thịt dưới đáy sông Hồng. Vòng đời của chúng vỏn vẹn chỉ qua hai lần lột xác, kéo dài khoảng 1 tiếng.
Lần đầu là ấu trùng dưới đất ngoi lên mặt nước lột xác thành con vờ, bay vật vờ khoảng 15 phút rồi lại tiếp tục lột xác. Lúc đó, vờ nhẹ và bay nhanh.
Sau hai lần lột xác (khoảng 20-30 phút ở trên cạn), con vờ sẽ đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông rồi tiếp tục chờ “đủ tháng, đủ ngày” để ngoi lên mặt nước lột xác.
Tuy được ví là loài "chết yểu" vì vòng đời ngắn ngủi chỉ khoảng 1 tiếng nhưng con vờ lại được xem như đặc sản riêng có ở Hà Nội. Chúng là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn ngon như rang trứng, nộm vờ, chả vờ, vờ xào rau muống, lẩu vờ riêu cua, vờ nấu cá ngạnh, vờ xào xúc phồng tôm…
Nhưng ngon và được ưa chuộng hơn cả vẫn là món vờ rang lá chanh.
Ảnh: Vitot Food
2. Ngoài con vờ, ở sông Hồng còn có sản vật độc đáo nào?
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Cá bống
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Cà mòi là loại cá khá lạ, sống ở biển nhưng đến mùa mưa xuân rơi làm ấm mặt sông, chúng lại ngược dòng về sông.
Vào mùa xuân, khoảng từ tháng Giêng tới tháng 4 âm lịch là thời điểm bà con dân chài ven sông Hồng vào mùa đánh bắt cá.
Cá mòi ở sông Hồng được nhận xét là ngon, chắc thịt và béo ngậy, có thể chế biến nhiều món như kho, rán giòn…
3. Loài côn trùng nào ở Hà Nội thơm như mùi quế, đem ngâm mắm ăn với bánh cuốn?
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Rươi
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Cà cuống là loài côn trùng sống dưới nước, thường bắt gặp ở ao, hồ, đầm, ruộng.
Từ lâu, cà cuống đã trở thành gia vị quý giá được pha chế vào nước mắm, xuất hiện trong một số món ăn truyền thống của người Hà thành như bún chả, bún thang, chả cá, bánh cuốn.
Cà cuống có thể chiên hoặc nướng, nhưng ở một số quán bánh cuốn, người ta thường hấp chín để cà cuống giữ được trọn vẹn tinh dầu và vẻ ngoài đẹp mắt.
Khi cắt nhỏ, cho vào bát nước chấm, tinh dầu cà cuống lan tỏa, tạo ra hương thơm đặc trưng thoang thoảng, vị cay nhẹ quyện cùng vị bánh, tạo nên nét độc đáo, khác biệt so với nước chấm thông thường.
Ảnh: Kim Ngân
4. Làng nào ở Hà Nội nổi tiếng với món bánh cuốn?
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Thanh Trì
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Bánh cuốn là món ăn quen thuộc ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Song, bánh cuốn Thanh Trì - xuất phát từ làng cổ Thanh Trì, nơi được xem là một trong những cái nôi của nghề làm bánh cuốn.
Điểm đặc trưng của bánh cuốn Thanh Trì là lớp bánh tráng mỏng tang, mềm mịn, được làm từ gạo tẻ ngâm, xay nhuyễn rồi tráng trên nồi hơi.
Bánh không cuốn nhân như nhiều nơi khác mà thường được rắc với chút mộc nhĩ băm nhỏ. Bề mặt bánh được phết một lớp hành phi mỡ vàng óng, mang lại độ bóng và vị béo nhẹ hấp dẫn.
Nước chấm được xem là “linh hồn” của món bánh cuốn, pha chế từ nước mắm, giấm, đường, ớt và nước đun sôi để nguội, với tỉ lệ cân bằng. Nhiều gia đình còn thêm cà cuống để tăng hương vị đặc trưng.
Ảnh: Kim Ngân
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