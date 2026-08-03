Chính xác

Con vờ (hay còn gọi là con vờ vờ, con vật vờ) là loài côn trùng sống ở nơi đất thịt dưới đáy sông Hồng. Vòng đời của chúng vỏn vẹn chỉ qua hai lần lột xác, kéo dài khoảng 1 tiếng.

Lần đầu là ấu trùng dưới đất ngoi lên mặt nước lột xác thành con vờ, bay vật vờ khoảng 15 phút rồi lại tiếp tục lột xác. Lúc đó, vờ nhẹ và bay nhanh.

Sau hai lần lột xác (khoảng 20-30 phút ở trên cạn), con vờ sẽ đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông rồi tiếp tục chờ “đủ tháng, đủ ngày” để ngoi lên mặt nước lột xác.

Tuy được ví là loài "chết yểu" vì vòng đời ngắn ngủi chỉ khoảng 1 tiếng nhưng con vờ lại được xem như đặc sản riêng có ở Hà Nội. Chúng là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn ngon như rang trứng, nộm vờ, chả vờ, vờ xào rau muống, lẩu vờ riêu cua, vờ nấu cá ngạnh, vờ xào xúc phồng tôm…

Nhưng ngon và được ưa chuộng hơn cả vẫn là món vờ rang lá chanh.

Ảnh: Vitot Food