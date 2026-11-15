1. Đặc sản nào ở Hà Nội không dầu mỡ, chỉ ăn nguội, có công dụng giải nhiệt “hạ hỏa”?
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Bánh đúc nóng
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- Bánh đúc nộm0%
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Bánh đúc nộm là món ăn riêng có ở Hà Nội, được ưa chuộng vào mùa hè nhờ công dụng giải nhiệt.
Khác với phiên bản bánh đúc chấm tương hay bánh đúc nóng, nguyên liệu chính của món ăn này là bánh đúc cắt sợi và nước canh từ các nguyên liệu chay.
Bánh đúc nộm ăn kèm với các loại rau thơm như rau ngổ, tía tô, kinh giới, thân chuối non thái rối…
Khi ăn, người ta cho thêm vài lát ớt cay thay vì vắt chanh hay chan dấm, bởi vị chua sẽ làm mất đi vị béo ngọt của nước nộm.
Bánh đúc nộm không chắc mẩy như bánh đúc chấm tương, cũng không nhão như bánh đúc nóng mà dẻo mịn, mềm, rất dễ ăn. Tuy chỉ làm từ các nguyên liệu chay, nhưng món ăn này vẫn hấp dẫn nhiều thực khách.
2. Nước canh chan kèm món bánh đúc nộm làm từ nguyên liệu gì?
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Xương lợn ninh nhừ
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- Lạc rang xay nhuyễn và nước giá đỗ chần0%
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Yếu tố làm nên sự khác biệt của bánh đúc nộm chính là ở phần nước canh chan kèm.
Theo đó, để làm nước canh ngon, người ta thường rang lạc, vừng rồi đem xay nhuyễn, sau đó đun cùng nước giá đỗ chần và nêm nếm gia vị sao cho hỗn hợp có độ béo ngậy nhưng vẫn ngọt thanh.
Phần nước canh chan bánh đúc nộm thường có màu trắng đục như sữa, dậy mùi thơm của lạc. Khi nước canh nguội (có thể cất ngăn mát tủ lạnh), khách đến ăn thì người bán mới mang ra chan lên bánh đúc và giá chần.
Không chỉ người trung tuổi, nhiều thực khách trẻ cũng yêu thích món bánh đúc nộm gợi nhớ tuổi thơ ở Thủ đô. Món ăn có vị thanh mát, không dầu mỡ nên không ngấy, giá thành lại bình dân, chỉ 15.000 – 20.000 đồng/bát.
3. Ở Hà Nội còn có món ăn nào vị thanh mát, màu đỏ tươi nhưng kén khách?
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Tiết canh củ dền
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Sứa đỏ giòn sần sật ăn kèm đậu phụ nướng beo béo, miếng cùi dừa bùi bùi, ít rau thơm và chấm đẫm mắm tôm là đặc sản nức tiếng ở Hà Nội vào những ngày tháng 3, tháng 4.
Ngày nay, sứa có quanh năm nhưng thực khách vẫn chờ đúng thời điểm này để thưởng thức bởi con sứa ngon, giòn và đậm đà hơn.
Món sứa đỏ vốn có nguồn gốc từ Hải Phòng, Hưng Yên (Thái Bình cũ), nhưng được mang về bán ở Hà Nội từ lâu và dần trở thành một đặc sản riêng có của thành phố.
Tuy nhiên, sứa đỏ cũng là món "kén khách". Nhiều người e ngại vì sứa đỏ là thực phẩm sống, lại có tính hàn, dễ lạnh bụng.
4. Sứa được ngâm với nguyên liệu gì để tạo màu đỏ au?
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Nước lá lăng, vỏ sú vẹt
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- Dầu điều0%
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Sứa có màu đỏ au đặc trưng là do khi bắt sứa về, người dân vùng biển đem làm sạch rồi ngâm trong nước lá lăng, vỏ sú vẹt, tạo cho món ăn có vẻ ngoài bắt mắt.
5. Món thanh mát nào được ví là “thức quà đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội”?
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Tào phớ hoa nhài
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- Bún ốc nguội0%
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Bún ốc nguội là một trong những món ăn nổi tiếng của người Hà Nội.
Trong tác phẩm “Miếng ngon Hà Nội” của nhà văn Vũ Bằng, món bún ốc nguội được miêu tả rằng: "Đó là thứ quà đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội”.
Bún ốc nguội có vị chua chua từ nước giấm bỗng pha với vị cay nồng của ớt. Nếu ăn lần đầu, nhiều người nhận xét đây là món ăn thanh đạm, có phần nhạt nhẽo nhưng càng ăn càng thấy ngon, hấp dẫn.
Đặc biệt với người Hà Nội xưa, ăn bún ốc nguội không chỉ là ăn mà còn là thưởng thức thức quà thanh cảnh.
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