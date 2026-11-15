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Bánh đúc nộm là món ăn riêng có ở Hà Nội, được ưa chuộng vào mùa hè nhờ công dụng giải nhiệt.

Khác với phiên bản bánh đúc chấm tương hay bánh đúc nóng, nguyên liệu chính của món ăn này là bánh đúc cắt sợi và nước canh từ các nguyên liệu chay.

Bánh đúc nộm ăn kèm với các loại rau thơm như rau ngổ, tía tô, kinh giới, thân chuối non thái rối…

Khi ăn, người ta cho thêm vài lát ớt cay thay vì vắt chanh hay chan dấm, bởi vị chua sẽ làm mất đi vị béo ngọt của nước nộm.

Bánh đúc nộm không chắc mẩy như bánh đúc chấm tương, cũng không nhão như bánh đúc nóng mà dẻo mịn, mềm, rất dễ ăn. Tuy chỉ làm từ các nguyên liệu chay, nhưng món ăn này vẫn hấp dẫn nhiều thực khách.