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Món nộm bò khô được làm từ nhiều nguyên liệu như đu đủ nạo sợi, rau thơm, thịt bò khô, thịt bò xá xíu, thịt bò xay cán mỏng... Đặc biệt không thể thiếu các món từ nội tạng bò như gân bò, lá lách chiên,...

Để làm nộm bò khô ngon, người ta phải chọn nguyên liệu tươi ngon. Trong đó, thịt làm xá xíu được chọn từ phần thịt nạc, dẻo, có dính gân.

Sau khi sơ chế sạch, người ta đem luộc sơ thịt với hành, tỏi, gừng rồi chiên. Chiên đến khi nào thấy phần gân bên ngoài trong và dẻo, thịt chín mềm, ngấm gia vị nhưng phải còn độ ẩm, khi cắt ra, thớ thịt còn hơi hồng mới đạt chuẩn.

Lá lách phải khía như hoa, luộc sơ và tẩm ướp gia vị, sau đó rán 3 lần lửa. Đầu bếp phải nhúng lên nhúng xuống liên tục cho mỡ chao quanh lá lách, làm sao để lá lách không bị cứng, bên ngoài màu ngả đen, có độ giòn, hơi dai và không còn vị tanh, nhưng bên trong vẫn ẩm, mềm và ngọt.

Với thịt bò cán mỏng, thịt được xay bằng máy cho nhuyễn rồi sấy khô lần một trong lò nướng. Khi chuẩn bị bán, chủ quán mới rán thêm lần nữa cho thịt hơi rộp và dùng kéo cắt thành lát dài vừa ăn.

Gân thì chọn cục to, thường là gân bắp chân rồi ninh trong nồi nước dùng gia truyền khoảng 1 giờ đồng hồ. Người nấu phải canh lửa và thời gian thật chuẩn bởi nếu hầm chưa đủ thời gian, gân sẽ cứng, đục màu, còn hầm quá lâu thì gân bị nhũn.